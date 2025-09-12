Las autoridades ofrecen una recompensa de $100.000 por información que conduzca al arresto del tirador de Charlie Kirk

Una huella de palma. Una huella de zapato. Y un rifle de alta potencia hallado en una zona boscosa. Esas son algunas de las pistas que las autoridades presentaron al pedir la ayuda del público para encontrar a la persona que asesinó al activista conservador Charlie Kirk antes de caer del tejado de un campus universitario de Utah y desaparecer.

La búsqueda continuó la madrugada del viernes, casi dos días después.

Investigadores federales y funcionarios estatales publicaron el jueves una serie de fotos y un video de la persona que creen responsable. Kirk fue alcanzado mientras hablaba ante una multitud reunida en un patio de la Universidad del Valle de Utah en Orem.

Se han recibido más de 7.000 pistas y consejos, según las autoridades. Sin embargo, aún no se ha identificado a ningún sospechoso ni se ha determinado el motivo del asesinato, el último acto de violencia política que ha convulsionado a Estados Unidos.

«No podemos hacer nuestro trabajo sin la ayuda del público», dijo el gobernador Spencer Cox durante una conferencia de prensa el jueves por la noche con el director del FBI, Kash Patel, quien no habló.

Las peticiones directas de apoyo público, incluyendo fotos nuevas y mejoradas de una persona con sombrero, gafas de sol, camisa negra de manga larga y mochila, parecieron indicar la continua lucha de las fuerzas del orden. Se determinó que dos personas detenidas poco después del tiroteo no estaban relacionadas.

Las autoridades ofrecen una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a un arresto. Cox afirmó estar dispuesto a solicitar la pena de muerte.

Vídeo macabro compartido en línea

El ataque, llevado a cabo a plena luz del día mientras Kirk hablaba sobre problemas sociales, fue capturado en espeluznantes videos que se difundieron en las redes sociales .

Los videos muestran a Kirk, un aliado cercano del presidente Donald Trump, quien jugó un papel influyente en la movilización de jóvenes votantes republicanos, hablando por un micrófono de mano cuando, de repente, se oye un disparo. Kirk extiende la mano derecha mientras la sangre brota a borbotones del lado izquierdo de su cuello. Los espectadores, atónitos, jadean y gritan antes de que la gente empiece a huir.

El tirador, que los investigadores creen que se mimetizó con la multitud del campus debido a su apariencia de «edad universitaria», disparó un solo tiro desde la azotea, según las autoridades. Un video publicado el jueves los muestra caminando por el césped y cruzando la calle, antes de desaparecer.

«Puedo decirles que este fue un evento selectivo», dijo Robert Bohls, el principal agente del FBI en Salt Lake City.

Trump, quien se unió a los demócratas para condenar la violencia , anunció que otorgaría a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo honor civil de Estados Unidos. El vicepresidente J. D. Vance y su esposa, Usha, visitaron a la familia de Kirk el jueves por la tarde en Salt Lake City. Vance publicó un recuerdo en X que narra su amistad, desde sus primeros mensajes en 2017, hasta su candidatura al Senado y las elecciones de 2024.

“Gran parte del éxito que hemos tenido en esta administración se debe directamente a la capacidad de Charlie para organizar y convocar”, escribió Vance. “No solo nos ayudó a ganar en 2024, sino que nos ayudó a dotar de personal a todo el gobierno”.

El ataúd de Kirk fue trasladado en un avión Air Force Two desde Utah a Phoenix, donde tiene su sede su organización juvenil política sin fines de lucro, Turning Point USA. Trump declaró a la prensa que planea asistir al funeral de Kirk. No se han anunciado detalles.

Kirk estaba respondiendo preguntas sobre la violencia armada.

Kirk fue un provocador conservador que se convirtió en una poderosa fuerza política entre los jóvenes republicanos y era un personaje fijo en los campus universitarios, donde invitaba a debates a veces vehementes sobre cuestiones sociales.

Uno de esos intercambios provocativos tuvo lugar inmediatamente antes del tiroteo, cuando Kirk estaba respondiendo preguntas de un miembro de la audiencia sobre la violencia armada .

El debate organizado por Turning Point en el Centro Sorensen del campus fue anunciado como la primera parada de la “Gira de regreso a Estados Unidos” de Kirk.

El evento generó una reacción polarizada en el campus. Una petición en línea que exigía a la administración universitaria que impidiera la comparecencia de Kirk recibió casi 1000 firmas. La universidad emitió un comunicado la semana pasada citando los derechos de la Primera Enmienda y afirmando su compromiso con la libertad de expresión, la indagación intelectual y el diálogo constructivo.

La semana pasada, Kirk publicó en X imágenes de noticias que mostraban que su visita estaba generando controversia. Escribió: «¿Qué está pasando en Utah?».

Los asistentes se atrincheraron en las aulas.

Algunos asistentes que huyeron tras el disparo irrumpieron en dos aulas llenas de estudiantes. Usaron mesas para bloquear la puerta y protegerse en las esquinas.

Alguien agarró un sacapuntas eléctrico, enrolló el cable firmemente alrededor de la manija de la puerta y luego lo ató a la pata de una silla.

El jueves, en el campus, el dosel estampado con el lema que Kirk usaba comúnmente en sus eventos —“DEMUÉSTRAME QUE ESTOY EQUIVOCADO”— estaba desaliñado.

Kathleen Murphy, una residente que vive cerca del campus desde hace mucho tiempo, dijo que se ha estado quedando adentro con la puerta cerrada.

“Como el tirador aún no ha sido capturado, es preocupante”, dijo Murphy.

Mientras tanto, el tiroteo continuó generando una rápida condena bipartidista mientras los funcionarios demócratas se unieron a Trump y otros aliados republicanos de Kirk para condenar el ataque, que se desarrolló durante un pico de violencia política que ha afectado a una variedad de ideologías y representantes de ambos partidos políticos principales.