La revista The Atlantic publica el plan de ataque militar filtrado por error

La revista estadounidense The Atlantic publicó el miércoles el plan de ataque del ejército estadounidense contra los hutíes en Yemen, que su redactor jefe recibió accidentalmente, después de que el gobierno de Donald Trump afirmara que no estaba protegido por el secreto de defensa.

Este segundo artículo, después del lunes, incluye capturas de pantalla de mensajes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, con los horarios de los ataques planeados contra el grupo rebelde yemení, dos horas antes de que tuvieran lugar el 15 de marzo.

El escándalo ha sacudido a la administración del presidente Donald Trump, que por ahora ha reaccionado atacando a The Atlantic y negando irregularidades.

El portavoz del consejo de Seguridad Nacional, Brian Hughes, dijo el lunes que la cadena de mensajes citada por The Atlantic parecía «auténtica».

Sin embargo, el vicepresidente JD Vance, que figura en el chat de la mensajería Signal, afirmó que The Atlantic «sobrevendió» la historia.

Para la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, «toda la historia es otro engaño».

«Sin ubicaciones. Sin fuentes ni métodos. Sin planos de guerra», escribió por su parte el asesor de seguridad nacional Mike Waltz, quien reconoció el lunes haber creado el grupo de chat.

Pero los detalles del chat avivan el descontento de los demócratas en el Congreso, que acusan a los lugartenientes de Trump de incompetencia y de poner en peligro las operaciones militares estadounidenses.

La Cámara de Representantes debatirá sobre el tema este miércoles.

El titular del primer artículo de la prestigiosa revista era «La administración Trump me envió por error sus aviones de guerra».

En él, el redactor jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, describió cómo había sido añadido por error a un grupo de discusión en Signal, en el que los más altos cargos del gobierno, incluidos los jefes del Pentágono y la CIA, conversaban sobre futuros ataques contra los hutíes, aliados de Irán.

Donald Trump restó importancia el martes a esta espectacular filtración, que calificó de simple «fallo» de un periodista «depravado».

«No se compartió información clasificada» en este grupo de discusión, sostuvo el martes la directora de inteligencia estadounidense, Tulsi Gabbard.

– Despegue del F-18 –

En su nuevo artículo, la revista informa haber puesto en contacto con funcionarios del gobierno después de que se hicieron estas declaraciones para preguntarles si estaban de acuerdo con la publicación de mensajes más específicos que los mencionados en el primer artículo.

La Casa Blanca dijo que no, según The Atlantic, que no obstante publicó el horrible de los intercambios, enmascarando únicamente el nombre de un agente de la CIA.

«1215: despegan los F-18 (primer grupo de ataque)», escribe Pete Hegseth en este grupo de chat.

«El objetivo terrorista está en su zona conocida», escribió el 15 de marzo, en estilo telegráfico, el secretario de Defensa.

«1410: Se LANZAN más F-18 (2º paquete de ataque)», escribe el jefe del Pentágono en un momento dado. «1415: Drones de ataque en el objetivo (AQUÍ ES CUANDO CAERÁN DEFINITIVAMENTE LAS PRIMERAS BOMBAS)».

Poco después Mike Waltz envió información en tiempo real sobre las consecuencias de un ataque: «Edificio colapsado. Tuve múltiples identificaciones positivas» y «trabajo increíble».

Los hutíes afirman que estos ataques estadounidenses han matado a unas cincuenta personas y herido a un centenar.