La justicia prohíbe registrar una marca que alude a la anatomía de Trump

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos afirmó el jueves que un ciudadano no puede registrar la marca «Trump demasiado pequeño», con connotaciones sexuales fuertemente cuestionadas por el interesado, confirmando el derecho de una persona viva al uso de su nombre.

Esta cláusula de la ley de registro de marcas no contraviene la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza la libertad de expresión, indica el máximo tribunal, anulando el fallo de una corte de apelaciones.

«Concluimos que una tradición de restringir el registro de nombres como marcas ha coexistido con la Primera Enmienda y que la cláusula de nombres es parte de esta tradición», señala el fallo.

El caso remonta a 2018, cuando la agencia de marcas le negó a un abogado de California, Steve Elster, el derecho a presentar como marca «Trump demasiado pequeño», alegando que la ley exigía el consentimiento de personas vivas para utilizar su nombre.

Pero la justicia, en nombre de la libertad de expresión y del derecho a criticar a los «personajes públicos», falló a favor del abogado, que pretendió imprimir esa leyenda en camisetas y gorras criticando la acción del presidente republicano.

La administración federal pidió entonces la intervención de la Corte Suprema, argumentando que la negativa a inscribir la fórmula en el registro de marcas no prohibía su uso, sino que sólo la privaba de las protecciones vinculadas al derecho de propiedad intelectual.

La fórmula en cuestión está inspirada en un famoso comentario formulado durante los debates entre candidatos en las primarias republicanas de 2016. Uno de ellos, el senador Marco Rubio, al señalar que Donald Trump tenía manos pequeñas, afirmó: «Y ya sabes lo que dicen de los tipos con manos pequeñas…».

Rubio respondía así a las burlas del multimillonario, que a menudo se refería a él como «el pequeño Marco».

Trump aseguró no tener «ningún problema» de tamaño. También llamó «cara de caballo» a la ex actriz porno Stormy Daniels, con quien niega haber tenido una breve relación extramatrimonial en 2006.

Daniels apodó a su vez al expresidente «Little Thing» («cosa pequeña»), en referencia a su anatomía masculina.