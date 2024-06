Los congresistas republicanos respaldan a Trump a su vuelta a Washington

El expresidente estadounidense Donald Trump recibió este jueves una efusiva bienvenida de los congresistas republicanos a su regreso a Washington y alabó la «tremenda unidad» del partido tras su condena penal en Nueva York.

El candidato republicano, que está codo con codo en las encuestas con el presidente demócrata Joe Biden de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, dio las gracias a los congresistas de la Cámara de Representantes que le cantaron por adelantado el «cumpleaños feliz» en un club privado cerca del Capitolio. El viernes cumple 78 años.

Fue la primera reunión de Trump con congresistas en el Capitolio desde que dejó la Casa Blanca en 2021 y su primer viaje a Washington desde que fue hallado culpable de 34 delitos graves por falsificación de registros comerciales el mes pasado en Nueva York.

Más tarde se reunió con senadores del partido. «Fue una gran reunión. Hay una tremenda unidad en el Partido Republicano», dijo más tarde. Añadió que se postulaba «para hacer grande a Estados Unidos otra vez».

«Somos una nación que está en declive… Somos una nación de la que se ríen en todo el mundo», añadió. «Tenemos un líder del que se están riendo en todo el mundo y vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo rápidamente».

Trump se mostró todavía más entusiasta en la reunión en la Cámara de Representantes, según medios estadounidenses que citan a personas presentes en la sala. En ella llamó la atención a los republicanos que votaron para destituirlo en un proceso político después del asalto de 2021 en el Capitolio y arremetió contra el Departamento de Justicia, calificándolo de «bastardos sucios y no buenos».

El republicano, que también tenía previsto hablar con líderes empresariales, se atribuyó el mérito de que la Corte Suprema pusiera fin en 2022 a la protección federal al acceso al aborto y criticó la política exterior de Biden.

Desde su condena, los republicanos han cerrado filas en torno a Trump, que se enfrenta a más de 50 cargos por delitos graves, y numerosos congresistas han criticado el sistema judicial que, según ellos, está sesgado contra los conservadores.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, acusó a los demócratas de estar detrás de los dos casos penales federales y los dos estatales contra Trump.

«Recaudó 53 millones de dólares en las primeras 24 horas después del veredicto en ese terrible y falso juicio en Manhattan. Y creo que eso demuestra que la gente entiende lo que está pasando aquí», dijo Johnson a periodistas.

Los miembros del partido en la Cámara de Representantes se enfrentan a una ardua batalla para defender su mayoría en la cámara baja en las elecciones de noviembre.

En el Senado confían en arrebatar la estrecha mayoría a los demócratas.

– «Es un fraude» –

Trump fue procesado por el Congreso por presuntamente haber incitado al ataque cometido por una turba de partidarios suyos que irrumpieron en el Capitolio con la intención de impedir el traspaso pacífico del poder a Biden, quien venció a su predecesor por más de siete millones de votos.

El republicano se enfrenta a procesos judiciales federales y estatales por su presunto papel en una conspiración para anular su derrota, que desembocó en la insurrección.

«La gente lo ve… es una amenaza para nuestro sistema judicial y quiere contraatacar», dijo Johnson. «En muchos sentidos, el presidente Trump se ha convertido en un símbolo de ese empuje contra la corrupción, el Estado profundo, el (uso del) sistema judicial como un arma, y eso es muy alentador», añadió.

Hasta ahora los republicanos, con una mayoría muy ajustada en la Cámara de Representantes, han fracasado en sus intentos de destituir a Biden: una investigación por corrupción no ha encontrado pruebas de irregularidades contra el demócrata y el Congreso no ha conseguido frenar las causas penales contra Trump.

El equipo de campaña de Biden aprovechó la ocasión para emitir un comunicado contra el republicano.

«Donald Trump no podría dirigir ni un puesto de limonada, y mucho menos nuestro país. Es un fraude, un sinvergüenza y un empresario y presidente fracasado que dejó a Estados Unidos en la ruina económica», dijo un portavoz.