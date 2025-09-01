La junta de turismo de DC se prepara para el 250 aniversario de EE.UU.

El año que viene se celebrará el 250º aniversario de Estados Unidos y la organización de marketing turístico de DC está haciendo planes para recibir una gran cantidad de visitantes que llegarán a la ciudad para celebrar la ocasión.

“El 250.° aniversario de Estados Unidos tiene el potencial de ser realmente bueno para Washington el próximo año, simplemente porque es otra razón para visitar la ciudad y aprovechar las cosas que suceden”, dijo Elliott Ferguson, presidente y director ejecutivo de Destination DC.

Ferguson dijo que la ciudad planificará la celebración de un año en 2026 junto con el gobierno federal, pero enfatizó que habrá componentes específicos de DC que están planificando con «75 socios».

“La ciudad de Washington, al igual que Filadelfia y Boston, también vamos a hacer cosas específicas de nuestra comunidad”, dijo Ferguson.

Aunque DC no había sido fundada en 1776, cuando nació el país, Ferguson señaló la obvia conexión con la fundación, incluso el hecho de que la Declaración de Independencia se encuentre en los Archivos Nacionales.

La ciudad tendrá una programación que abordará la historia racial del país, dijo Ferguson durante la Reunión de Perspectivas de Marketing de Destination DC la semana pasada.

“Sabemos que cuando se escribió la Declaración de Independencia y se decía que todos los hombres fueron creados iguales… sabemos que ese no fue el caso”, dijo Ferguson.

Destination DC utilizará el 250 aniversario como una oportunidad para mostrar y celebrar todo lo que sucedieron en el Distrito hace 250 años y elementos sobre la lucha por la igualdad a través de los siglos.

Uno de los programas que Destination DC destaca para el aniversario es “ 51 Pasos hacia la Libertad ”, un museo al aire libre que cuenta historias a través de un sendero de realidad aumentada.

“Se vincula con la historia de la comunidad negra en Washington, DC a lo largo de ocho millas y 300 pisos”, dijo Ferguson.

Las historias incluirán una imagen de realidad aumentada con IA de la cantante de jazz Billie Holiday, quien se encuentra frente al Teatro Howard y describe su actuación allí. Los visitantes también podrán ver la realidad aumentada con smartphones en la casa de Frederick Douglass en Anacostia.

También se espera que el Distrito vea la apertura de numerosas atracciones nuevas en 2026. Se espera que se abra el Museo de Exploración de National Geographic, así como un Museo Conmemorativo a Lincoln ubicado bajo los pies del decimosexto presidente.

Si bien se espera que el semiquincentenario traiga más visitantes al Distrito, un pronóstico realizado por Destination DC muestra un crecimiento esperado del 1.3% en visitantes, se espera que la cantidad de dinero que ingresa a la ciudad a través del turismo disminuya.

Se espera que el RevPAR (ingreso por habitación de hotel disponible) sufra una caída de casi el 2% el próximo año, lo que podría explicarse por una caída en el número de viajeros internacionales a DC, que normalmente gastan mucho más dinero en la ciudad que los visitantes nacionales.