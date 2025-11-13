La FAA afirma que los recortes de vuelos se mantendrán en el 6%

Las reducciones de vuelos en 40 importantes aeropuertos estadounidenses se mantendrán en el 6% en lugar de aumentar al 10% para finales de semana debido a que más controladores de tráfico aéreo se incorporarán al trabajo, dijeron funcionarios el miércoles.

El anuncio se produjo mientras el Congreso tomaba medidas para poner fin al cierre gubernamental más largo de la historia . Poco después, el presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley de financiación del gobierno para poner fin al cierre.

Los recortes de vuelos se implementaron la semana pasada debido a que un mayor número de controladores aéreos se ausentaron del trabajo, alegando estrés y la necesidad de tener un segundo empleo, lo que dejó a más torres de control e instalaciones con falta de personal. Los controladores aéreos no recibieron dos sueldos durante el conflicto.

El Departamento de Transporte dijo que la decisión de reducir los vuelos se tomó siguiendo las recomendaciones del equipo de seguridad de la Administración Federal de Aviación, después de una “rápida disminución” en las llamadas a los controladores.

El límite del 6% se mantendrá vigente mientras las autoridades evalúan si el sistema de control de tráfico aéreo puede volver a la normalidad de forma segura, dijo el secretario de Transporte, Sean Duffy, aunque no proporcionó un plazo el miércoles.

“Si el equipo de seguridad de la FAA determina que las tendencias van en la dirección correcta, presentaremos un plan para reanudar las operaciones normales”, dijo Duffy en un comunicado.

Duffy y el administrador de la FAA, Bryan Bedford, dijeron el miércoles que la seguridad sigue siendo su máxima prioridad y que todas las decisiones se basarán en datos.

Desde que las restricciones entraron en vigor el viernes pasado, se han cancelado más de 10.100 vuelos, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware. La FAA tenía previsto inicialmente aumentar la reducción de vuelos del 4% al 10% en los 40 aeropuertos afectados.

La FAA afirmó que los preocupantes datos de seguridad demostraban que eran necesarias reducciones de vuelos para aliviar la presión sobre el sistema de aviación y ayudar a gestionar la creciente escasez de personal en sus instalaciones de control de tráfico aéreo, a medida que las interrupciones de los vuelos comenzaban a acumularse.

Duffy se ha negado a compartir los datos de seguridad específicos que motivaron la reducción de vuelos. Sin embargo, en una rueda de prensa celebrada el martes en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, mencionó informes de aviones que se acercaban demasiado en el aire, un mayor número de incursiones en pista y la preocupación de los pilotos por la respuesta de los controladores aéreos.

La lista de la FAA de 40 aeropuertos abarca más de dos docenas de estados e incluye grandes centros de conexión como Nueva York, Atlanta, Los Ángeles y Chicago. La orden exige que todas las aerolíneas comerciales reduzcan sus vuelos en esos aeropuertos.

Airlines for America, la asociación comercial de aerolíneas estadounidenses, publicó en redes sociales su agradecimiento por el proyecto de ley de financiación. Afirmó que la reapertura del gobierno permitiría a las aerolíneas estadounidenses reanudar sus operaciones antes del Día de Acción de Gracias, que se celebra dentro de aproximadamente dos semanas.

No está claro cuánto tiempo tardará el sistema de aviación en estabilizarse. Las restricciones de vuelo trastornaron las operaciones de las aerolíneas en cuestión de días. Muchos aviones fueron desviados y no están donde deberían estar. Airlines for America declaró el miércoles que los efectos residuales persistirían durante días.

Eric Chaffee, profesor de la Universidad Case Western Reserve que estudia la gestión de riesgos, afirma que las aerolíneas se enfrentan a obstáculos complejos, entre ellos la reconstrucción de los horarios de vuelo que se planificaron con meses de antelación.

Las asociaciones comerciales de aerolíneas y hoteles habían instado el miércoles a la Cámara de Representantes a actuar con rapidez para poner fin al cierre, advirtiendo del posible caos en los viajes durante las vacaciones.

La reducción de vuelos afectó a otros vuelos y tripulaciones, lo que provocó más cancelaciones de las que la FAA había exigido inicialmente. El impacto se agravó por la escasez inesperada de controladores durante el fin de semana y las condiciones meteorológicas adversas.

El director ejecutivo de la Asociación de Viajes de Estados Unidos dijo que los trabajadores federales esenciales, como los controladores de tráfico aéreo y los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte, deben recibir su salario si “el Congreso vuelve a tomar este camino insensato” y se produce un cierre del gobierno.

“Estados Unidos no puede permitirse otra crisis autoinfligida que amenace los sistemas de los que millones de personas dependen a diario”, dijo Geoff Freeman en un comunicado.