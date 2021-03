La división de democratas en los beneficios, relentiza el proyecto de ley de alivio en el Senado

AP

Washington Hispanic:

Los demócratas pusieron a un lado una batalla por aumentar el salario mínimo, pero rápidamente descendieron a otra lucha interna el viernes mientras el partido intentaba detener su proyecto de ley de alivio covid-19 de $1.9 billones a través del Senado.

Los senadores aparentemente mataron el último esfuerzo de los progresistas para incluir un aumento del salario mínimo federal en el paquete de alivio, que encarna la principal prioridad legislativa del presidente Joe Biden.

Votaron 58-42 en contra del aumento, aunque la votación aún no se dio formalmente a su fin. Ocho demócratas votaron en contra de la propuesta, sugiriendo que el senador Bernie Sanders, I-Vt., y otros progresistas que prometen continuar el esfuerzo en los próximos meses se enfrentarán a una lucha difícil.

Pero incluso a medida que los demócratas pasaban esa batalla, se tambalearon en otra como un acuerdo que pensaban que habían alcanzado entre progresistas y moderados sobre las prestaciones de desempleo amenazados con desmoronarse.

Los senadores republicanos , en cuentas verificadas por un lobbista, dijeron que el senador Joe Manchin, D-W.Va., ya no apoyaba una propuesta demócrata para una nueva ronda de beneficios de emergencia para desempleados. En cambio, se dijo que Manchin, probablemente el demócrata más conservador del Senado y un posible rompedor de acuerdos en la cámara 50-50, prefería una alternativa menos generosa del Partido Republicano.

El trabajo del Senado, incluyendo poner fin formalmente a la lista nominal del salario mínimo que comenzó por la mañana, se detuvo a medida que los líderes del partido trazaban cómo seguirían adelante.

«Me siento mal por Joe Manchin. Espero que la Convención de Ginebra se aplique a él», dijo a los periodistas el líder número 2 del Partido Republicano en el Senado, John Thune, de Dakota del Sur.

El proyecto de ley general, destinado a combatir el virus asesino y devolver la economía escalonada a la salud, proporcionará pagos directos de hasta $1,400 a la mayoría de los estadounidenses. También hay dinero para vacunas y pruebas COVID-19, ayuda a los gobiernos estatales y locales, ayuda para las escuelas y la industria aérea, exenciones fiscales para los que ganan menos y familias con hijos, y subsidios para el seguro de salud.

El Senado votó 51-50 el jueves para comenzar a debatir la legislación, con la vicepresidenta Kamala Harris emitiendo el voto decisivo de desempate. Ese mordisco de uñas y una serie de acuerdos de la undécima hora que los líderes demócratas estaban recortando con legisladores de rango y expediente reflejaban la delicada tarea de mover la medida a través de la precariamente dividida cámara 50-50. El paquete se enfrenta a un sólido muro de la oposición del Partido Republicano.

La aprobación del Senado, considerada probable durante el fin de semana, daría a la Cámara de Representantes tiempo para aprobar la legislación y llevarla a Biden para su firma.

Aunque el número de demócratas que se oponían al plan de salario mínimo fue una sorpresa, su derrota no fue. La propuesta aumentaría el salario mínimo federal a $15 por hora para 2025, en comparación con sus $7.25 actuales.

A continuación, los demócratas recurrieron a tratar de detener el bloqueo de las prestaciones de desempleo al llegar a algún acuerdo con Manchin. Sus ayudantes no devolvieron solicitudes de comentarios.

La versión de la Cámara de Representantes del proyecto de ley de alivio masivo proporciona $400 beneficios semanales de desempleo de emergencia , además de los pagos estatales regulares , hasta agosto.

Pero en un compromiso con los moderados revelado el viernes anterior, los demócratas del Senado dijeron que se reduciría a $300 semanales, pero se extendería hasta principios de octubre. El plan, patrocinado por el senador Tom Carper, D-Del., también reduciría los impuestos sobre las prestaciones por desempleo.

Manchin ha sido una voz líder entre los moderados que tratan de frenar los costos de la factura de alivio. Pero con sus escasas mayorías sin votos que perder en el Senado y apenas 10 votos en la Cámara de Representantes, los demócratas no pueden inclinarse demasiado hacia el centro sin perder el apoyo progresista.

Una vez que los demócratas resuelven ese problema, el Senado se enfrenta a una montaña de enmiendas, en su mayoría por opositores del Partido Republicano, prácticamente todas destinadas al fracaso, pero diseñadas para obligar a los demócratas a tomar votos políticamente incómodos.

Los republicanos dicen que el proyecto de ley general es un festival de gasto liberal que ignora que el creciente número de vacunas y signos de una economía agitada sugieren que las crisis gemelas se están relajando.

«Nuestro país ya está listo para una recuperación estruendosa», dijo el líder de la minoría del Senado Mitch McConnell, R-Ky., citando en parte un informe inesperadamente fuerte sobre la creación de empleos. «Los demócratas heredaron una marea que ya estaba cambiando.»

Los demócratas lo rechazan, citando los 10 millones de empleos que la economía ha perdido durante la pandemia y numerosas personas que todavía luchan por comprar alimentos y pagar el alquiler.

«Si miras un gran número dices: ‘Oh, todo está mejorando un poco'», dijo el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, D-N.Y. «No es para la mitad inferior de Estados Unidos. No lo es.»

En una señal alentadora para Biden, una encuesta del The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que el 70% de los estadounidenses apoya su manejo de la pandemia, incluyendo un notable 44% de los republicanos.

El estancamiento del viernes por el estancamiento de las prestaciones por desempleo no fue el primer retraso. El jueves, el senador Ron Johnson, R-Wis., obligó a los secretarios de la cámara a leer en voz alta todo el proyecto de ley de alivio de 628 páginas, una tarea agotadora que llevó a los empleados 10 horas y 44 minutos y terminó poco después de las 2 a.m. EST.

Los demócratas hicieron una serie de otros cambios tardíos al proyecto de ley, diseñados para lograr apoyo. Iban desde dinero extra para programas de alimentación y subsidios federales para la atención médica para los trabajadores que pierden empleos hasta fondos para la atención de salud rural y el lenguaje que asegura cantidades mínimas de dinero para los estados más pequeños.

En otro acuerdo tardío que satisfizo a los moderados, Biden y los demócratas del Senado acordaron el miércoles endurecer la elegibilidad para los controles directos a las personas. La nueva disposición elimina por completo los pagos de $1,400 para individuos que ganan al menos $80,000 y parejas que ganan $160,000, muy por debajo de los techos originales.

Las alteraciones dejaron a la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, D-Calif., la tarea de mantener a los numerosos progresistas de su cámara a bordo. Los liberales ya sufrieron un golpe cuando su prioridad número 1 un aumento del salario mínimo federal a $15 por hora que fue incluido en el paquete de la Cámara de Representantes fue arrancado del proyecto de ley en el Senado por violar las reglas de la cámara y por falta de apoyo de los moderados.