Hinchazón después de inyecciones de COVID-19 puede causar falsas alarmas de cáncer

AP

Washington Hispanic:

¿Se le hizo una mamografía u otro control del cáncer poco después de una vacuna COVID-19? Asegúrese de informar al médico sobre la toma para evitar la falsa alarma sobre un efecto secundario temporal.

Ese es el consejo de expertos en cáncer y radiólogos. A veces, los ganglios linfáticos, especialmente en la axila, se hinchan después de las vacunas. Es una reacción normal del sistema inmunitario, pero que podría confundirse con cáncer si aparece en una mamografía u otra exploración.

«Tenemos que correr la voz», dijo la Dra. Melissa Chen, radióloga del MD Anderson Cancer Center en Houston, quien recientemente tuvo que tranquilizar a un paciente asustado que buscó pruebas de cáncer debido a un ganglio linfático agrandado.

Un panel de expertos de tres centros oncológicos – MD Anderson, el Memorial Sloan Kettering de Nueva York y Dana-Farber de Boston – publicó recomendaciones en la revista Radiology la semana pasada sobre cómo manejar los escáneres complicados por el efecto secundario.

El mensaje principal: «Esto no debe impedir que los pacientes contraen la vacuna», subrayó Chen, uno de los coautores.

Los ganglios linfáticos son parte del sistema inmunitario donde se acumulan glóbulos blancos que combaten las infecciones, manchas generalmente demasiado pequeñas para sentirse. Pero pueden hincharse durante la enfermedad y después de otros tipos de vacunas.

Y con el salto previsto en las vacunas COVID-19, los médicos deben «prepararse para ver grandes volúmenes» de exámenes por imágenes -incluyendo tomografías computarizadas en tórax, tomografías computarizadas y mamografías- que muestran ganglios linfáticos hinchados, según recomendaciones similares en el Journal of the American College of Radiology esta semana.

Los ganglios más comúnmente afectados están en la axila y cerca de la clavícula, en el mismo lado que la vacunación, dijo Chen.

La Administración de Alimentos y Medicamentos enumera la hinchazón junto con otras reacciones relacionadas con la inyección comúnmente notificadas en estudios de las vacunas Pfizer y Moderna, aunque no para la vacuna Johnson & Johnson.

No está claro con qué frecuencia sucede. La FDA encontró que el 16% de los participantes en el estudio Moderna reportaron cierta hinchazón de las aximes después de su segunda dosis. Pero si los ganglios linfáticos sólo están ligeramente agrandados, pueden aparecer en una exploración médica sin que las personas noten ningún golpe.

El asesoramiento al consumidor sigue evolucionando. Donde los expertos están de acuerdo: Si usted ha sido vacunado recientemente, dígale al radiólogo antes de cualquier exploración.

Eso les ayudará a evaluar si un ganglio linfático agrandado probablemente está relacionado con la vacuna y simplemente puede ser monitoreado, o si es lo suficientemente preocupante como para una biopsia u otra prueba.

Y trate de programar una próxima prueba de detección u otra exploración relacionada con el cáncer antes de la vacunación si es posible sin perder su lugar en la línea de vacunación, dijo el panel de Radiología.

Las personas con cáncer activo que está en un lado del cuerpo pueden elegir la vacunación en el lado opuesto para minimizar la confusión.

No retrases ningún examen urgente, subrayan los radiólogos. Pero hay cierto desacuerdo sobre los escaneos no urgentes. El panel de Radiología dijo considerar programar exámenes puramente rutinarios seis semanas después de la vacunación. Por el contrario, las recomendaciones del Hospital General de Massachusetts urgen a manejar el efecto secundario con una buena comunicación en lugar de retrasar la detección.