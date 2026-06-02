La cena de corresponsales de la Casa Blanca se reprogramó

Nacional

Para el 24 de julio

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca anunció el martes que reprogramará su cena anual de prensa para el 24 de julio, luego de que el evento inicial se viera interrumpido cuando un hombre armado atacó la reunión a la que asistieron el presidente Trump, altos funcionarios de la administración y decenas de periodistas.

Weijia Jiang, presidenta de la asociación y corresponsal sénior de la Casa Blanca para CBS News, declaró en un correo electrónico a los miembros de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca que el evento reprogramado sería una "reunión más íntima" y contaría con "medidas de seguridad significativamente mejoradas y nuevos procedimientos de acceso".

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El Sr. Trump dijo que ha aceptado una invitación para hablar en la cena del próximo mes, ¡y la calificó de "evento imperdible"!

«Como muestra de fortaleza y entereza, se acaba de anunciar que la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, que terminó abruptamente el 25 de abril, se reprogramará para el 24 de julio», escribió en Truth Social . «Este anuncio es muy positivo, ya que no podemos permitir que unos lunáticos cambien nuestra forma de vida, ni siquiera nuestros planes».

El presidente anunció que el evento tendrá lugar en el Waldorf Astoria de Washington, D.C., anteriormente conocido como Trump International Hotel. Jiang había declarado el martes que próximamente se daría a conocer la ubicación del evento.

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“Esta cena no solo será una oportunidad para llevar a cabo nuestro programa. Será una declaración de que la violencia no tiene cabida en la vida estadounidense y que la prensa libre no se dejará intimidar para que guarde silencio”, escribió. “Como todos ustedes han demostrado, el coraje y la comunidad pueden y deben prevalecer”.

Según explicó, la decisión de celebrar una segunda cena fue tomada por la junta directiva de la asociación tras recibir las opiniones de los miembros.

“No permitiremos que un acto de violencia tenga la última palabra, especialmente durante un año en el que reflexionamos sobre el 250 aniversario de Estados Unidos y todo lo que representamos”, escribió Jiang.

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La cena, prevista inicialmente para el 25 de abril, se vio interrumpida cuando un hombre armado atacó un puesto de control de seguridad a la entrada del evento. El Sr. Trump, el vicepresidente JD Vance y varios miembros del gabinete presentes fueron evacuados, mientras que periodistas y ejecutivos de medios se refugiaron bajo las mesas.

Durante una rueda de prensa poco después del tiroteo, el presidente dijo que la cena se reprogramaría.

La policía identificó al sospechoso del ataque como Cole Allen, de 31 años, quien, según las autoridades, viajó en tren desde California a Washington D. C. y se hospedaba en el hotel donde se iba a celebrar la cena de prensa. Fue acusado de intento de asesinato del presidente, agresión a un agente federal con un arma mortal y dos delitos relacionados con armas de fuego.

Allen se declaró inocente de todos los cargos. Permanecerá detenido hasta la fecha del juicio.

Según la fiscalía, Allen estaba armado con una escopeta, una pistola y cuchillos cuando intentó atravesar el control de seguridad ubicado un piso por encima del salón de baile del hotel Washington Hilton. Las autoridades informaron que Allen disparó a un agente del Servicio Secreto , quien recibió el impacto en su chaleco antibalas, pero no sufrió heridas graves.