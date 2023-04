La Cámara de Representantes de Tennessee expulsa al primero de los 3 demócratas por protestar

La Cámara de Representantes de Tennessee, dominada por el Partido Republicano, expulsó el jueves al primero de los tres miembros demócratas que corrían el riesgo de ser expulsados ​​de la Legislatura por su participación en una manifestación que exigía el control de armas tras el tiroteo en la escuela de Nashville.

La votación de 72 a 25 para expulsar al representante Justin Jones fue un movimiento extraordinario que la cámara ha utilizado solo unas pocas veces desde la Guerra Civil.

La Cámara también estaba considerando expulsar a los representantes Gloria Johnson y Justin Pearson una semana después de que el trío cantara de un lado a otro desde el piso de la cámara con los partidarios del control de armas que llenaron la galería. La protesta ocurrió días después de que seis personas, incluidos tres niños, fueran baleadas fatalmente en The Covenant School en Nashville.

Miles de personas acudieron en masa al Capitolio para apoyar a los tres demócratas, vitoreando y cantando fuera de la cámara de la Cámara tan fuerte que el ruido ahogó el proceso.

El trío se tomó de la mano mientras caminaban hacia el piso de la Cámara el jueves por la mañana, y Pearson levantó el puño hacia la multitud durante el Juramento a la bandera.

Cuando se le ofreció la oportunidad de defenderse antes de la votación, Jones dijo que el Partido Republicano respondió al tiroteo con un tipo diferente de ataque.

“Les pedimos a todos que prohibieran las armas de asalto, y ustedes respondieron con un ataque a la democracia”, dijo.

Las convocatorias de expulsión, que requieren una mayoría de dos tercios, se derivan del atentado en la Escuela Alianza. Johnson, Jones y Pearson cantaban de un lado a otro desde el suelo de la cámara con los partidarios del control de armas que abarrotaban la galería.

El representante republicano Gino Bulso dijo que los tres representantes demócratas “efectivamente llevaron a cabo un motín”.

“El caballero no muestra remordimiento”, dijo Bulso, refiriéndose a Jones. “Él ni siquiera reconoce que lo que hizo estuvo mal. Entonces, no expulsarlo simplemente lo invitaría a él y a sus colegas a participar en un motín en el pleno de la Cámara”.

Incluso si son expulsados, es posible que los tres legisladores no se vayan por mucho tiempo. Las comisiones del condado en sus distritos pueden elegir reemplazos para servir hasta que se pueda programar una elección especial.

Cualquier legislador expulsado sería elegible para volver a ocupar sus escaños. También serían elegibles para postularse en la elección especial. Y según la Constitución de Tennessee, los legisladores no pueden ser expulsados ​​dos veces por el mismo delito.

El representante republicano Sabi Kumar aconsejó a Jones que fuera más colegiado y menos centrado en la raza.

“Tiene mucho que ofrecer, pero ofrézcalo de manera que la gente acepte sus ideas”, dijo Kumar.

Jones dijo que no tenía la intención de asimilarse para ser aceptado. “No estoy aquí para hacer amigos. Estoy aquí para hacer un cambio en mi comunidad”, respondió.

La indignación por la posible expulsión subrayó no solo la capacidad de la gran mayoría republicana para silenciar a los opositores, sino también su creciente disposición a hacerlo.

La medida envía un mensaje escalofriante justo cuando los legisladores lidian con la forma de responder al devastador tiroteo, mientras que otros han expresado su preocupación por socavar la democracia al anular la voluntad de los votantes.

En Washington, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, describió la votación como “intimidación legislativa”.

“El hecho de que se esté realizando esta votación es impactante, antidemocrático y sin precedentes”, dijo.

Muchos de los manifestantes viajaron desde Memphis y Knoxville, áreas que representan Pearson y Johnson, y formaron una fila que rodeaba el edificio del Capitolio para entrar.

Los manifestantes afuera de la cámara sostenían carteles que decían: «Las zonas escolares no deberían ser zonas de guerra», «Los mosquetes no dispararon 950 rondas por minuto» con una foto de George Washington y «Puedes silenciar un arma… pero no la voz del pueblo.”

Cuando la Cámara comenzó sus procedimientos, el representante demócrata Vincent Dixie se paró frente a sus colegas y los instó a “no distraerse”. Mencionó el funeral de Mike Hill, una de las víctimas del tiroteo en la escuela de Nashville, que tuvo lugar a principios de semana.

“Quiero que tengamos en cuenta el sacrificio que hizo para mantener seguros a esos niños”, dijo Dixie. “Cada uno de nosotros tiene el poder de hacer cambios”.

Antes del voto de expulsión, los miembros de la Cámara debatieron más de 20 proyectos de ley, incluida una propuesta de seguridad escolar que requiere que las escuelas públicas y privadas presenten sus planes de seguridad de edificios al estado. El proyecto de ley no abordó el control de armas, lo que provocó críticas de algunos miembros demócratas de que los legisladores solo estaban abordando un síntoma y no la causa de los tiroteos en las escuelas.

En 2019, los legisladores enfrentaron presiones para expulsar al exrepresentante republicano David Byrd luego de que enfrentara acusaciones de conducta sexual inapropiada que datan de cuando era entrenador de baloncesto en la escuela secundaria tres décadas antes. Los republicanos se negaron a tomar ninguna medida y señalaron que fue reelegido cuando surgieron las acusaciones. Byrd se retiró el año pasado.

El año pasado, el Senado estatal expulsó a la demócrata Katrina Robinson después de que fuera declarada culpable de usar alrededor de $3,400 en dinero de una subvención federal para gastos de boda en lugar de su escuela de enfermería.

Antes de ese caso, los legisladores estatales expulsaron por última vez a un miembro de la Cámara en 2016 cuando la cámara votó 70-2 para destituir al representante republicano Jeremy Durham después de que la investigación de un fiscal general detallara las denuncias de contacto sexual inapropiado con al menos 22 mujeres durante sus cuatro años en el cargo.