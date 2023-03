La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, expulsada, los favoritos se enfrentan en abril

Paul Vallas y Brandon Johnson se enfrentarán en una segunda vuelta para ser el próximo alcalde de Chicago después de que los votantes negaron el martes a la titular Lori Lightfoot un segundo mandato, emitiendo una reprimenda a un líder que hizo historia como jefe de la tercera nación del país. ciudad más grande.

Vallas, un exdirector ejecutivo de escuelas respaldado por el sindicato de policías, y Johnson, un comisionado del condado de Cook respaldado por el Sindicato de Maestros de Chicago, avanzaron a la segunda vuelta del 4 de abril después de que ninguno de los nueve candidatos pudiera obtener más del 50 % de los votos para ganar. total.

Lightfoot, la primera mujer negra y la primera persona abiertamente gay en dirigir la ciudad, ganó su primer mandato en 2019 después de prometer poner fin a décadas de corrupción y tratos clandestinos en el Ayuntamiento. Pero los opositores culparon a Lightfoot por un aumento en el crimen que ocurrió en ciudades de los EE. UU. Durante la pandemia y la criticaron por ser una líder divisiva y demasiado polémica.

Es la primera alcaldesa electa de Chicago que pierde una candidatura a la reelección desde 1983, cuando Jane Byrne, la primera alcaldesa de la ciudad, perdió sus primarias demócratas.

En declaraciones a sus seguidores el martes por la noche, Lightfoot dijo que ser alcalde de Chicago era “el honor de su vida”.

“Independientemente del resultado de esta noche, peleamos las peleas correctas y pusimos a esta ciudad en un mejor camino”, dijo Lightfoot. Ella les dijo a sus compañeros alcaldes de todo el país que no teman ser audaces.

En su fiesta de la victoria, Vallas notó que Lightfoot lo había llamado para felicitarlo y le pidió a la multitud que le diera un aplauso. En un guiño a su promesa de campaña de combatir el crimen, dijo que, de ser elegido, trabajaría para abordar los problemas de seguridad pública.

“Tendremos un Chicago seguro. Haremos de Chicago la ciudad más segura de Estados Unidos”, dijo Vallas.

Johnson notó el martes por la noche la improbabilidad de que llegara a la segunda vuelta, considerando el bajo reconocimiento de su nombre al comienzo de la carrera.

“Hace unos meses dijeron que no sabían quién era yo. Bueno, si no lo sabías, ahora lo sabes”, dijo Johnson. Agradeció a los sindicatos que lo apoyaron y le dio un saludo especial a su esposa, diciéndole a la multitud: “Chicago, una mujer negra seguirá estando a cargo”.

La pérdida de Lightfoot es inusual para los alcaldes de las grandes ciudades, que han tendido a ganar la reelección con relativa facilidad. Pero también es una señal de la agitación en las ciudades de EE. UU. después de la pandemia de COVID-19, con sus consecuencias económicas y picos en los delitos violentos en muchos lugares.

La seguridad pública ha sido un problema en otras elecciones recientes, incluida la destitución de un fiscal de distrito de San Francisco que fue criticado por sus políticas progresistas. La pandemia también puede dar forma a las elecciones para alcalde en otras ciudades este año, como Filadelfia y Houston, donde los titulares no pueden postularse nuevamente debido a los límites de mandato.

Hay claros contrastes entre Vallas y Johnson.

Vallas se desempeñó como asesor de la Orden Fraternal de Policía durante sus negociaciones con la administración de Lightfoot. Pidió agregar cientos de oficiales de policía para patrullar la ciudad, diciendo que el crimen está fuera de control y que la moral entre los oficiales se hundió a un nuevo mínimo durante el mandato de Lightfoot.

Los oponentes de Vallas lo han criticado por ser demasiado conservador para liderar el bastión demócrata. Lightfoot lo criticó por recibir el apoyo del controvertido líder del sindicato policial, quien defendió a los insurrectos del 6 de enero en el Capitolio y comparó el mandato de vacunas de Lightfoot para los trabajadores de la ciudad con el Holocausto.

Johnson recibió alrededor de $ 1 millón del Sindicato de Maestros de Chicago para su campaña y contó con el apoyo de varias otras organizaciones progresistas, incluida United Working Families. El exmaestro y organizador sindical ha argumentado que la respuesta para abordar el crimen no es más dinero para la policía, sino más inversión en atención de salud mental, educación, empleos y viviendas asequibles, y rivales como Lightfoot lo acusaron de querer desfinanciar a la policía. .

Johnson ha evitado la palabra «retirar fondos» durante la carrera, y su campaña dice que no quiere reducir la cantidad de policías. Pero en una entrevista de radio de 2020, Johnson dijo que la desfinanciación no es solo un eslogan, sino “un objetivo político real”, y patrocinó una resolución no vinculante en la junta del condado para redirigir el dinero de la policía y las cárceles a los servicios sociales.

El crimen fue un tema que resonó entre los votantes.

Rita DiPietro, que vive en el centro, dijo que apoyó a Lightfoot en 2019. Pero votó por Vallas el martes y dijo que estaba impresionada por su estrategia detallada para abordar la seguridad pública.

“Todos los candidatos hablan de lo que les gustaría hacer”, dijo. “Este tipo en realidad tiene un plan. Sabe cómo lo va a hacer”.

Lindsey Hegarty, una asistente legal de 30 años que vive en el lado norte de Chicago, dijo que respaldaba a Johnson porque “parecía el candidato más progresista en temas como vigilancia, salud mental” y transporte público.

La raza también fue un factor, ya que los candidatos buscaron votos en la ciudad altamente segregada, que está estrechamente dividida en población entre residentes negros, hispanos y blancos. Vallas fue el único candidato blanco en el campo. Lightfoot, Johnson y otros cinco candidatos son negros, aunque Lightfoot argumentó que ella era la única candidata negra que podía ganar. El representante estadounidense Jesús “Chuy” García fue el único latino en la contienda.

Lightfoot acusó a Vallas de usar «el último silbato para perros» al decir que su campaña se trata de «recuperar nuestra ciudad» y de acercarse al presidente de la Orden Fraternal de la Policía, a quien llama racista. Una historia reciente del Chicago Tribune también descubrió que a la cuenta de Twitter de Vallas le habían gustado tuits racistas y tuits que se burlaban de la apariencia de Lightfoot y se referían a ella como masculina.

Vallas negó que sus comentarios estuvieran relacionados con la raza y dice que su respaldo al sindicato policial proviene de oficiales de base. También dijo que no era responsable de los tuits que le gustaban, a los que calificó de «aborrecibles», y sugirió que alguien había accedido indebidamente a su cuenta.

Lightfoot promocionó su historial de inversión en vecindarios y de apoyo a los trabajadores, por ejemplo, al aumentar el salario mínimo a $15 la hora. También señaló que la ciudad había enfrentado desafíos sin precedentes, como la pandemia y sus consecuencias económicas y de seguridad pública, hasta las protestas por la vigilancia.

Cuando se le preguntó si fue tratada injustamente por su raza y género, Lightfoot dijo: “Soy una mujer negra en Estados Unidos. Por supuesto.»

Vallas, quien ha liderado sistemas escolares en Chicago, Nueva Orleans y Filadelfia, perdió una candidatura a la alcaldía en 2019. Esta vez, se centró en la seguridad pública y dijo que los oficiales de policía que abandonaron la fuerza bajo la administración de Lightfoot regresarán si es elegido.

Los otros candidatos eran el empresario Willie Wilson, los concejales de la ciudad de Chicago Sophia King y Roderick Sawyer, el activista Ja’Mal Green y el representante estatal Kambium “Kam” Buckner.