La administración Trump pide a la Corte Suprema que permita el despliegue de la Guardia Nacional en el área de Chicago

El gobierno de Trump solicitó el viernes a la Corte Suprema que permita el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago, intensificando el conflicto del presidente Donald Trump con los gobernadores demócratas sobre el uso de las fuerzas armadas en suelo estadounidense.

La apelación de emergencia ante el Tribunal Supremo se produjo después de que un juez impidiera, durante al menos dos semanas, el despliegue de miembros de la Guardia Nacional de Illinois y Texas para apoyar la aplicación de las leyes migratorias. Un tribunal federal de apelaciones se negó a suspender la orden del juez.

La corte, dominada por los conservadores, ha otorgado a Trump repetidas victorias en apelaciones de emergencia desde que asumió el cargo en enero, después de que tribunales inferiores fallaran en su contra y, a menudo, a pesar de la objeción de los tres jueces liberales. La corte ha permitido a Trump prohibir el ingreso de personas transgénero al ejército , recuperar miles de millones de dólares del gasto federal aprobado por el Congreso, actuar con firmeza contra los inmigrantes y destituir a los líderes de agencias federales independientes confirmados por el Senado .

En la disputa sobre la Guardia, la jueza federal de distrito April Perry dijo que no encontró evidencia sustancial de que se esté gestando un “peligro de rebelión” en Illinois durante la ofensiva migratoria de Trump.

Pero el Procurador General, D. John Sauer, principal abogado de Trump ante la Corte Suprema, instó a los jueces a intervenir de inmediato. La orden de Perry, escribió Sauer, «vulnera la autoridad del presidente y pone en peligro innecesariamente al personal y la propiedad federales».

Once personas fueron arrestadas durante una protesta el viernes por la mañana frente a unas instalaciones del Servicio de Control de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos (ICE) en Broadview, un suburbio al oeste de Chicago. Las fuerzas del orden instaron a los manifestantes a permanecer en las «zonas de protesta» designadas.

En las últimas semanas, las instalaciones de ICE en Broadview han sido escenario de tensas protestas, donde agentes federales han utilizado previamente gases lacrimógenos y otros agentes químicos contra manifestantes y periodistas.

Un juez federal de Oregón también bloqueó temporalmente el despliegue de tropas de la Guardia Nacional allí.

Tropas de la Guardia de varios estados también están patrullando la capital de la nación y Memphis, Tennessee.

En un caso en California , un juez declaró en septiembre que el despliegue era ilegal . Para entonces, solo quedaban 300 de los miles de soldados enviados allí, y el juez no les ordenó que se fueran.