La administración Trump amenaza con no pagar los salarios atrasados ​​a los trabajadores federales durante el cierre

El gobierno del presidente Donald Trump advirtió el martes que no habrá pagos retroactivos garantizados para los empleados federales durante el cierre del gobierno , revirtiendo lo que ha sido una política de larga data para unos 750.000 empleados suspendidos, según un memorando que está circulando la Casa Blanca.

Trump promulgó una ley tras el cierre gubernamental más prolongado de 2019 que garantiza que los empleados federales reciban sus salarios atrasados ​​durante cualquier interrupción de la financiación federal. Sin embargo, en el nuevo memorando, su Oficina de Administración y Presupuesto establece que el Congreso debe proporcionar los salarios atrasados, si así lo decide, como parte de cualquier proyecto de ley para financiar el gobierno.

La medida de la administración republicana fue vista ampliamente como una táctica de mano dura, una forma de presionar a los legisladores para que reabran el gobierno, ahora en el séptimo día de un cierre federal.

“Hay algunas personas que no merecen que las cuidemos, y las cuidaremos de una manera diferente”, dijo Trump durante un evento en la Casa Blanca.

Dijo que el pago atrasado «depende de quién estemos hablando».

Negar el pago retroactivo a los trabajadores, algunos de los cuales deben permanecer en sus trabajos como empleados esenciales, sería una clara desviación de las normas y prácticas, y casi con certeza se enfrentaría a acciones legales.

Si bien los trabajadores federales, así como los miembros del servicio militar, a menudo no han recibido sus cheques de pago durante cierres anteriores, casi siempre reciben su reembolso una vez que el gobierno vuelve a abrir.

“Eso debería aumentar la urgencia y la necesidad de que los demócratas hagan lo correcto aquí”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en una conferencia de prensa en el Capitolio.

Johnson, un abogado, dijo que no había leído completamente el memorando, pero «hay algunos analistas legales que dicen» que puede que no sea necesario ni apropiado reembolsar a los trabajadores federales.

Pero la senadora demócrata Patty Murray de Washington criticó a la administración Trump por desafiar la ley.

“Otro intento infundado de asustar e intimidar a los trabajadores por parte de una administración dirigida por corruptos y cobardes”, declaró Murray, el legislador de mayor rango en el Comité de Asignaciones del Senado. “La letra de la ley es clara: los trabajadores federales, incluidos los que están en licencia, tienen derecho a sus salarios atrasados ​​tras un cierre”.

En un memorando de una sola página de la Oficina de Administración y Presupuesto de Trump bajo la dirección de Russ Vought, del que informó por primera vez Axios, el asesor general de la oficina busca exponer una justificación legal para la falta de pago retroactivo a los trabajadores federales.

El memorando explica que, si bien la Ley de Trato Justo a los Empleados del Gobierno de 2019 establece que los trabajadores recibirán su salario una vez restablecidos los fondos federales, argumenta que esta medida no es de aplicación inmediata. En cambio, el memorando indica que el reembolso a los trabajadores federales debería formar parte de la legislación para reabrir el gobierno.

El análisis de la OMB se basa en un lenguaje familiar para los expertos en presupuesto al sugerir que el proyecto de ley de 2019 creó una autorización para pagar a los trabajadores federales, pero no la asignación real.

El Congreso, dice, puede decidir si quiere pagar a los trabajadores o no.

Por ahora, el Congreso permanece paralizado, sin que ninguna de las partes, ni siquiera la Casa Blanca, parezca dispuesta a ceder. Los demócratas luchan por fondos para la atención médica para evitar una interrupción en los subsidios federales que amenaza con disparar las tarifas de los seguros. Los republicanos afirman que el asunto puede abordarse más adelante.