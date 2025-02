La Administración del Seguro Social podría recortar hasta el 50% de su plantilla

La Administración del Seguro Social se prepara para despedir a por lo menos 7.000 personas de su plantilla de 60.000, según una persona familiarizada con los planes de la agencia que no está autorizada a hablar públicamente. La reducción de la plantilla, según una segunda persona que también habló bajo condición de anonimato, podría ser de hasta el 50%.

No está claro cómo los despidos afectarán directamente los beneficios de los 72,5 millones de beneficiarios de la Seguridad Social, que incluyen jubilados e hijos que reciben beneficios de jubilación y discapacidad. Sin embargo, los defensores y los legisladores demócratas advierten que los despidos reducirán la capacidad de la agencia para atender a los beneficiarios de manera oportuna.

Algunos dicen que los recortes a la fuerza laboral son en realidad un recorte a los beneficios.

Los despidos son parte de los esfuerzos intensificados de la administración Trump para reducir el tamaño de la fuerza laboral federal a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por el asesor del presidente Donald Trump, Elon Musk .

Un representante de la Administración del Seguro Social no respondió a una solicitud de comentarios de Associated Press.

Las personas familiarizadas con los planes de la agencia dicen que el nuevo comisionado interino de la SSA, Leland Dudek, sostuvo una reunión esta semana con la gerencia y les dijo que tenían que elaborar un plan que eliminara la mitad de la fuerza laboral en la sede de la SSA en Washington y al menos la mitad de los trabajadores en las oficinas regionales.

Además, la terminación de los contratos de alquiler de las oficinas de la Seguridad Social en todo el país se detalla en el sitio web de DOGE, que mantiene un “Muro de recibos”, que es un “relato transparente de los hallazgos y acciones de DOGE”, según se describe a sí mismo. El sitio afirma que se han terminado o se terminarán los contratos de alquiler de docenas de sitios de la Seguridad Social en Arkansas, Texas, Luisiana, Florida, Kentucky, Carolina del Norte y otros estados.

“La Administración del Seguro Social ya tiene una escasez crónica de personal. Ahora, la Administración Trump quiere demolerla”, dijo Nancy Altman, presidenta de Social Security Works, un grupo de defensa del popular programa de beneficios públicos.

Altman dijo que las reducciones de personal “negarán a muchos estadounidenses el acceso a los beneficios de la Seguridad Social que ganaron con tanto esfuerzo. Las oficinas locales en todo el país cerrarán y los tiempos de espera para llamar al número 1-800 se dispararán”.

La Seguridad Social es uno de los programas sociales más grandes y populares del país. Una encuesta realizada en enero por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research concluyó que dos tercios de los adultos estadounidenses piensan que el país está gastando muy poco en Seguridad Social .

El programa se enfrenta a una inminente fecha de quiebra si el Congreso no aborda el problema. El informe de mayo de 2024 de los fideicomisarios del Seguro Social y Medicare establece que los fondos fiduciarios del Seguro Social (que cubren a los beneficiarios de la vejez y la discapacidad) no podrán pagar los beneficios completos a partir de 2035. En ese momento, el Seguro Social solo podría pagar el 83% de los beneficios.

Al igual que otras agencias, DOGE se ha integrado a la Administración del Seguro Social como parte de la orden ejecutiva de enero de Trump, lo que ha generado preocupaciones entre los funcionarios de carrera.

Este mes, la ex comisionada interina de la Administración del Seguro Social, Michelle King, renunció a su cargo en la agencia después de que DOGE solicitara acceso a la información de los beneficiarios del Seguro Social, según dos personas familiarizadas con la salida de la funcionaria que no estaban autorizadas a discutir el asunto públicamente.

El senador Ron Wyden (demócrata de Oregón) dijo en una declaración que “un plan como este provocará el cierre de oficinas locales, lo que afectará más duramente a los adultos mayores de las comunidades rurales”.

Otras organizaciones de noticias, incluidas The American Prospect y The Washington Post, han informado que la mitad de la fuerza laboral de la Administración del Seguro Social podría estar en peligro de ser despedida.