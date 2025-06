Juez ordena a oficina de refugiados reconsiderar casos de algunos niños

Un juez federal dijo el lunes que la Oficina de Reubicación de Refugiados de Estados Unidos debe reconsiderar los casos de algunos niños migrantes que han estado atrapados bajo custodia del gobierno desde que la administración Trump cambió los requisitos de identificación para los posibles patrocinadores familiares.

La opinión del juez federal de distrito Dabney Friedrich en Washington, DC, encontró que las regulaciones más estrictas de la administración Trump causaron demoras indebidas para los niños y los padres y hermanos adultos que esperaban llevar a los niños a sus hogares.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

“El fallo envía un mensaje claro y necesario: el gobierno no puede mantener a los niños detenidos simplemente porque sus familias carecen de documentos específicos o estatus legal”, declaró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, una firma de defensa legal que representa a algunos de los niños migrantes. “La decisión del tribunal no solo es un paso hacia la reunificación familiar, sino que también contrarresta un esfuerzo más amplio por erosionar las protecciones legales tradicionales para los niños”.

Bajo las normas de Trump, los niños migrantes han permanecido en albergues un promedio de 217 días antes de ser entregados a sus familiares, según datos de la Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Durante el gobierno de Biden, los niños migrantes pasaron un promedio de 35 días en albergues antes de ser entregados a sus patrocinadores.

La administración Trump afirma que los patrocinadores adultos que acogieron a niños migrantes no siempre fueron investigados adecuadamente, lo que expuso a algunos de ellos al riesgo de abuso o explotación. Las nuevas regulaciones incluyen pruebas de ADN y verificación de ingresos. También prohíben a los solicitantes de patrocinio utilizar pasaportes y documentos extranjeros para comprobar su identidad.

Friedrich dijo que hay una razón convincente para los cambios de reglas: un informe de ORR en 2023 encontró múltiples casos de fraude, incluidas 10 ocasiones en las que los niños fueron entregados a patrocinadores con documentos falsificados.

Aun así, el juez escribió que no se notificó con antelación los cambios, y muchos de los niños bajo custodia del gobierno llegaron a Estados Unidos con la expectativa de contar con familiares y amigos que pudieran patrocinarlos. Si hubieran estado al tanto de los cambios, tal vez no habrían entrado a Estados Unidos, escribió el juez.

Un niño que ya había sido liberado para vivir con su hermana durante dos años bajo los antiguos requisitos fue puesto nuevamente bajo custodia tras conducir sin licencia. Ahora, bajo las nuevas normas, se encuentra bajo custodia del gobierno sin un posible patrocinador, señaló el juez.

Es probable que la Oficina de Reubicación de Refugiados «actuara de forma arbitraria y caprichosa al no justificar adecuadamente sus nuevos requisitos de documentación para los patrocinadores», escribió Friedrich. Afirmó que la agencia no estaba obligada a aprobar a ningún patrocinador en particular ni a liberar a ningún menor en particular, pero que no podía crear una nueva política general sin explicar cómo sopesó los intereses perjudicados de las familias y los menores frente a otras preocupaciones válidas.