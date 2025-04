Juez federal ordena restituir visas a dos estudiantes internacionales

Un juez federal en Oregón ordenó el lunes al gobierno de Estados Unidos que restablezca el estatus de visa de dos estudiantes internacionales y bloqueó temporalmente su deportación del país.

La orden de restricción temporal de 14 días del juez de distrito estadounidense Michael McShane se produjo en respuesta a las demandas presentadas por un estudiante de la Universidad Estatal de Oregón y otro de la Universidad de Oregón tras la terminación de sus visas a principios de este mes.

En una audiencia en un tribunal federal en Eugene el lunes, McShane cuestionó a los abogados federales sobre qué regulaciones estaban siguiendo al terminar el estatus legal de los estudiantes, informó The Oregonian/OregonLive .

“Tiene que haber regulaciones que determinen cuándo es apropiado y cuándo no. ¿Qué regulaciones sigue el ICE aquí?”, preguntó McShane, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El fiscal federal adjunto Patrick J. Conti, que representa al Departamento de Seguridad Nacional federal, dijo que no había tenido tiempo suficiente para reunir toda la información y argumentó que los estudiantes no enfrentaban un daño irreparable, ya que no se había emitido una decisión final de la agencia que pudieran impugnar administrativamente, informó Oregonian/OregonLive.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Oregón y un bufete de abogados de inmigración presentaron demandas contra la administración Trump, argumentando que las visas de los estudiantes fueron canceladas “sin previo aviso o explicación significativa” a los estudiantes o sus universidades.

Las demandas fueron presentadas en nombre de Aaron Ortega González, un ciudadano mexicano de 32 años que cursa un doctorado en ecología de pastizales en la Universidad Estatal de Oregón, y una estudiante de posgrado británica de 29 años identificada sólo como Jane Doe, que cursa dos maestrías en la Universidad de Oregón.

En escuelas de todo el país, más de 1.000 estudiantes han visto sus visas revocadas o su estatus legal terminado , generalmente con poco aviso.

Estudiantes han presentado demandas en varios estados, argumentando que se les negó el debido proceso. Jueces federales han otorgado órdenes de alejamiento temporales en Georgia, New Hampshire, Wisconsin, Montana y el estado de Washington, protegiendo a los estudiantes por ahora de los intentos de expulsarlos de Estados Unidos.