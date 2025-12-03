Juez emite orden judicial que restringe arrestos por inmigración en la capital del país

Un juez federal impidió el martes por la noche que la administración Trump hiciera arrestos generalizados de inmigrantes en la capital del país sin órdenes judiciales o causa probable de que la persona represente un riesgo inminente de fuga.

La jueza federal de distrito Beryl Howell en Washington concedió una orden judicial preliminar solicitada por grupos de libertades civiles y derechos de los inmigrantes en una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Un correo electrónico enviado al departamento fuera del horario de atención el martes no recibió respuesta inmediata.

Los agentes que realizan arrestos por inmigración civil generalmente necesitan una orden administrativa. Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, solo pueden realizar arrestos sin orden judicial si tienen causa probable para creer que la persona se encuentra en Estados Unidos ilegalmente y es probable que escape antes de que se obtenga la orden, según el fallo de Howell.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y otros abogados demandantes argumentaron que los agentes federales patrullaban con frecuencia y establecían puestos de control en barrios de Washington, DC, con grandes cantidades de inmigrantes latinos, y luego detenían y arrestaban a personas indiscriminadamente.

Proporcionaron declaraciones juradas de personas que, según ellos, fueron arrestadas sin órdenes judiciales o sin la evaluación requerida de riesgo de fuga y citaron declaraciones públicas de funcionarios de la administración que, según ellos, mostraban que la administración no estaba utilizando el estándar de causa probable.

Los abogados de la administración negaron que existiera una política que permitiera tales arrestos.

Howell, quien fue nominado al tribunal por el presidente demócrata Barack Obama, dijo que los demandantes habían «establecido una probabilidad sustancial de una política y práctica ilegal por parte de los acusados ​​de realizar arrestos de inmigración civil sin orden judicial y sin causa probable».

“El fracaso sistemático de los acusados ​​en aplicar el criterio de causa probable, incluyendo el no considerar el riesgo de fuga, viola directamente” la ley de inmigración y las normas de implementación del Departamento de Seguridad Nacional, dijo.

Además de bloquear la política, ordenó a cualquier agente que realice un arresto civil de inmigración sin orden judicial en Washington que documente “los hechos específicos y particularizados que respaldan la causa probable previa al arresto del agente para creer que es probable que la persona escape antes de que se pueda obtener una orden judicial”.

Howell también exigió al gobierno que presentara esa documentación a los abogados de los demandantes.

El fallo es similar a otros dos en demandas federales que también involucraron a la ACLU, uno en Colorado y otro en California.

Otro juez había emitido una orden de restricción que prohibía a los agentes federales detener a personas basándose únicamente en su raza, idioma, trabajo o ubicación en el área de Los Ángeles después de descubrir que estaban realizando detenciones indiscriminadas, pero la Corte Suprema levantó esa orden en septiembre.