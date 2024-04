Jill Biden llama a Trump un ‘matón’ que es ‘peligroso’ para las personas LGBTQ

Jill Biden reunió a los votantes LGBTQ para la campaña de reelección del presidente Joe Biden el viernes, llamando a su probable rival Donald Trump un “matón” que es “peligroso” para su comunidad e instando a sus miembros a “luchar como el infierno” para mantener el republicano derrote a su marido en noviembre.

Dijo que fuerzas externas están trabajando para deshacer los “logros ganados con tanto esfuerzo” de la comunidad al despojarlos de derechos y libertades y que los estados están aprobando leyes “dirigidas a esta comunidad”. Animó a los miembros a pasar todos los días hasta las elecciones del 5 de noviembre trabajando para conseguir apoyo para la candidatura demócrata de Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

Los votantes de este grupo demográfico apoyaron abrumadoramente a Biden en 2020. El presidente, que está luchando con un bajo índice de aprobación pública y con un apoyo cada vez menor entre otros grupos clave que lo respaldaron en 2020, necesita el apoyo de la comunidad LGBTQ.

“Donald Trump es un matón. Es peligroso para la comunidad LGBTQ, para nuestras familias, para nuestro país, y no podemos dejar que gane”, dijo la primera dama en el evento organizado por la Campaña de Derechos Humanos, una destacada organización de derechos civiles de lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero y queer.

“Tenemos que luchar como el infierno. Hoy, mañana y todos los días siguientes. Hasta que cierren las urnas el 5 de noviembre. Hasta que Joe y Kamala ganen otro mandato. Hasta que todas las personas en todos los lugares puedan vivir libremente rodeadas de amor”, dijo.

La campaña de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El evento de la Campaña de Derechos Humanos siguió al lanzamiento esta semana de “Out for Biden-Harris”, que la campaña de reelección del presidente creó para movilizar a los votantes LGBTQ.

En su discurso, Jill Biden dijo que el presidente ha abogado por las personas LGBTQ al firmar la Ley de Respeto al Matrimonio, poner fin a la prohibición de las donaciones de sangre de hombres homosexuales y bisexuales, permitir que las personas transgénero sirvan abiertamente en el ejército y oponerse a la terapia de conversión.

Dijo que fuerzas externas están tratando de “borrar estos logros obtenidos con tanto esfuerzo”.

“Quieren quitarnos nuestras victorias, pero no se lo permitiremos”, dijo Biden. “Su presidente no los permitirá. No los dejaré”.