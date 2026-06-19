Viernes, 19 de junio de 2026 Anuncie con Nosotros Suscríbete
Menú
InicioNacional › JD Vance asegura que Irán no recibirá "ni un solo ...
Nacional

JD Vance asegura que Irán no recibirá "ni un solo centavo"

Defendió este jueves el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra
JD Vance asegura que Irán no recibirá "ni un solo centavo"
El vicepresidente estadounidense, JD Vance, defendió este jueves el acuerdo con Irán
Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
By Washington Hispanic
junio 19, 2026 6:41 am

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, defendió este jueves el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y aseguró que la República Islámica no recibirá "ni un solo centavo" de Estados Unidos. Durante una rueda de prensa, Vance aseguró que los términos del acuerdo han sido "tergiversados" por los medios de comunicación y subrayó que Teherán no recibirá "ni un solo centavo de Estados Unidos bajo ninguna circunstancia".

El memorando de entendimiento contempla la creación de un fondo regional para la reconstrucción de Irán de 300.000 millones de dólares y la liberación de 24.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados por las sanciones. Vance puntualizó que estos recursos no son de Estados Unidos y que "la única forma en que los iraníes obtendrán cualquiera de estos recursos" es si "cumplen plenamente" los términos del acuerdo.

ANUNCIO

"De modo que realmente se trata de una situación en la que todos ganamos. Si los iraníes no cambian su comportamiento, su capacidad militar y su programa nuclear seguirán destruidos; si sí cambian su comportamiento, entonces tendrán una relación transformadora con Oriente Medio", declaró.

El vicepresidente aseguró además que el acuerdo "ya está dando resultados reales para el pueblo estadounidense" dado que, según dijo, anoche 12,5 millones de barriles de petróleo pasaron por el estrecho de Ormuz. El acuerdo para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho ha sido criticado por el ala dura del Partido Republicano, que considera que Estados Unidos ha capitulado ante Irán dado que se abre la puerta a que siga enriqueciendo uranio y tenga acceso a fondos que estaban congelados por las sanciones.

Clasificados
Clasificado · Vivienda
Entrada independiente, utilidades incluidas. Cerca de buses, Metro y Walmart de Georgia Ave. Llamar
Clasificado · Vivienda
3 bedrooms, 1 den, 2 bathrooms. Big deck and shed. No HOA. En Springfield, VA. Text please.
Clasificado · Vivienda
The Asbury (estudio y 1 dorm) y Pershing House (estudio, 1 y 2 dorm). Electrodomesticos eficientes,
📍 1460 Irving St NW, Washington, DC 20010

Noticias Relacionadas

Florida avisa que detendría a más migrantes en 'Alligator Alcatraz' pese a traslado de ICE

Florida avisa que detendría a más migrantes en 'Alligator Alcatraz' pese a traslado de ICE

 Trump jubila el Air Force One y lo reemplaza por el polémico avión donado por Catar

Trump jubila el Air Force One y lo reemplaza por el polémico avión donado por Catar

 Expertos ven en la revisión del T-MEC una prueba geopolítica para Norteamérica

Expertos ven en la revisión del T-MEC una prueba geopolítica para Norteamérica

 Barack Obama apela a un EE.UU. "sin reyes" en la inauguración de su biblioteca en Chicago

Barack Obama apela a un EE.UU. "sin reyes" en la inauguración de su biblioteca en Chicago