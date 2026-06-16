ICE traslada a inmigrantes de 'Alligator Alcatraz' ante el riesgo de huracanes

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El portavoz no aclaró el destino de los migrantes, cuántos transfirió del sitio, ni si quedó vació el lugar

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) trasladó a otros sitios a migrantes detenidos en 'Alligator Alcatraz', el polémico centro de detención en Florida, ante el comienzo de la temporada de huracanes del Atlántico, donde se prevé la primera tormenta este miércoles.

"Conforme entramos a la temporada de huracanes, el ICE y el estado de Florida han trasladado a los extranjeros ilegales del sitio de estructura blanda. Por la seguridad de los extranjeros ilegales detenidos, los trasladamos a otras instalaciones", indicó un vocero de la agencia a EFE en un correo electrónico.

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El portavoz no aclaró el destino de los migrantes, cuántos transfirió del sitio, ni si quedó vació el lugar, que está al oeste de Miami en los Everglades, una reserva natural de pantanos que alberga especies en peligro como cocodrilos, caimanes, serpientes y panteras.

El traslado ocurre tras reportes en la prensa estadounidense en mayo pasado sobre la posible clausura del sitio este junio por su costo, estimado en más de un millón de dólares diarios, pero el gobernador de Florida, Ron DeSantis, negó este martes que el lugar haya cerrado.

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"Nunca tuvo la intención de ser permanente. Así que no haremos eso (mantenerlo por siempre). No creo que esté vacío ahora, al menos hasta ayer, cuando me informaron al respecto", expresó en una conferencia de prensa cuestionado por la noticia.

El mandatario, del partido Republicano, defendió que el lugar ha permitido procesar a cerca de 25.000 migrantes, aunque activistas han denunciado la opacidad del sitio, la falta de acceso a abogados y presuntos abusos.

El centro, inaugurado en julio de 2025 tras un recorrido del presidente Donald Trump, se convirtió en emblema de la política migratoria del actual mandatario y de la cooperación de Florida con la Administración federal para auxiliar en la agenda antimigrante.

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La noticia de la trasferencia de migrantes coincide con una alerta este martes del Centro Nacional de Huracanes (NHC), que avisó de la posible formación, el miércoles frente a Texas, de la primera tormenta tropical del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre.