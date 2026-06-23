Miércoles, 24 de junio de 2026 Anuncie con Nosotros Suscríbete
Menú
InicioNacional › Una jueza ordena al Gobierno Trump traer de regres...
Nacional

Una jueza ordena al Gobierno Trump traer de regreso a EE.UU. a un hondureño deportado

Obligados por un tribunal, la Administración Trump reveló que el inmigrante había sido expulsado a Honduras porque supuestamente había aceptado voluntariamente dicha salida
Una jueza ordena al Gobierno Trump traer de regreso a EE.UU. a un hondureño deportado
By Washington Hispanic
junio 23, 2026 11:01 pm

Una juez federal ordenó al Gobierno del presidente Donald Trump regresar a Estados Unidos a un hondureño que fue deportado, tras supuestamente ser engañado al firmar su salida del país, sin que se le permitiera exponer su caso ante un corte de inmigración.

Jose Eliezer Martinez Andino, de 20 años, fue deportado a Honduras el pasado 13 de abril, a pesar de que él había expresado su temor de regresar a su país, según documentos judiciales.

ANUNCIO

Martínez Andino, padre de una niña de 3 años que dependía económicamente de él, fue detenido el pasado 18 de marzo por agentes de inmigración en el estado de Montana, donde residía.

El joven padre fue trasladado a al menos seis centros de detención en diferentes y aparentemente desapareció del sistema de registro de detenidos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), según sus abogados, que presentaron una demanda.

La querella alega que, durante más de diez días, ni ICE ni la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informaron sobre su paradero o bajo la custodia de qué agencia se encontraba, a pesar de las reiteradas solicitudes.

Obligados por un tribunal, la Administración Trump reveló que el inmigrante había sido expulsado a Honduras porque supuestamente había aceptado voluntariamente dicha salida.

Martínez Andino sostiene que "no se le explicó" sobre documentación que firmó cuando fue detenido y que se le dijo que la única opción que era firmar.

“Dado que su expulsión fue consecuencia directa de estas violaciones de sus derechos al debido proceso garantizados por la Quinta Enmienda, se ordena a los demandados que faciliten su regreso a los Estados Unidos”, escribió la jueza Beryl A. Howell.

ANUNCIO
MoCo Recycling

La jueza también ha señalado que el hondureño ingresó a Estados Unidos a la edad de 14 años huyendo de las agresiones de su padre. “El demandante ha demostrado que sufrirá un daño irreparable si se le obliga a permanecer aún más tiempo en Honduras”.

Noticias Relacionadas

Un juez prohíbe a los agentes de ICE realizar arrestos en los tribunales de inmigración

Un juez prohíbe a los agentes de ICE realizar arrestos en los tribunales de inmigración

 La Casa Blanca niega que Trump haya accedido a medicamento no autorizado para adelgazar

La Casa Blanca niega que Trump haya accedido a medicamento no autorizado para adelgazar

 Condenan a 100 años a un hombre que participó en un asalto a instalación del ICE en Texas

Condenan a 100 años a un hombre que participó en un asalto a instalación del ICE en Texas

 Supremo falla a favor de que ExxonMobil reclame por bienes confiscados en Cuba

Supremo falla a favor de que ExxonMobil reclame por bienes confiscados en Cuba