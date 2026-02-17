ICE no puede volver a detener al salvadoreño Kilmar Ábrego García

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos no puede volver a detener a Kilmar Abrego García porque ha expirado un período de detención de 90 días y el gobierno no tiene un plan viable para deportarlo, dictaminó el martes un juez federal.

El caso del salvadoreño se ha convertido en un punto central del debate migratorio tras ser deportado por error a su país de origen el año pasado. Desde su regreso, ha estado luchando contra una segunda deportación a varios países africanos propuesta por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.

El gobierno “profirió amenazas vacías una tras otra de expulsarlo a países africanos sin ninguna posibilidad real de éxito”, escribió la jueza federal de distrito Paula Xinis, en Maryland, en su orden del martes. “A partir de esto, el Tribunal concluye fácilmente que no hay ‘buenas razones para creer’ que la expulsión sea probable en un futuro razonablemente previsible”.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, criticó el fallo en un correo electrónico.

“Si este asunto fuera realmente sobre la ley o el debido proceso, Kilmar Abrego García ya estaría deportado y nunca volvería a poner un pie en este país; la jueza Xinis no estará satisfecha hasta que se le autorice a vivir en Estados Unidos para siempre”, escribió.

Abrego García tiene esposa e hijo estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero emigró a Estados Unidos sin documentos cuando era adolescente. En 2019, un juez de inmigración dictaminó que no podía ser deportado a El Salvador porque allí corría peligro por parte de una pandilla que había amenazado a su familia. Por error, fue deportado de todos modos el año pasado.

Ante la presión pública y una orden judicial , la administración del presidente Donald Trump lo trajo de vuelta en junio, pero solo después de obtener una acusación formal por tráfico de personas en Tennessee. Se declaró inocente . Mientras tanto, funcionarios de Trump han declarado que no puede permanecer en Estados Unidos. En documentos judiciales, los funcionarios han declarado su intención de deportarlo a Uganda , Esuatini , Ghana y Liberia .

En su orden del martes, Xinis señaló que el gobierno ha ignorado “intencionadamente, y sin motivo alguno, al único país que ha ofrecido constantemente aceptar a Abrego García como refugiado, y al que él acepta ir”. Ese país es Costa Rica.

El abogado de Abrego García, Simón Sandoval-Moshenberg, argumentó ante el tribunal que la detención migratoria no debe ser un castigo. Los inmigrantes solo pueden ser detenidos para facilitar su deportación y no pueden ser retenidos indefinidamente sin un plan de deportación viable.

“Desde que la jueza Xinis ordenó la liberación del Sr. Ábrego García a mediados de diciembre, el gobierno ha intentado una y otra vez que lo detengan de nuevo”, escribió Sandoval-Moshenberg en un correo electrónico el martes. “En su decisión de hoy, reconoció que si el gobierno realmente estuviera intentando expulsar al Sr. Ábrego García de Estados Unidos, lo habrían enviado a Costa Rica mucho antes”.

El gobierno debería ahora realizar un esfuerzo de buena fe para resolver los detalles de la deportación a Costa Rica, escribió Sandoval-Moshenberg.