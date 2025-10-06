ICE emite anuncios que generan frustración local para reclutar policías para esfuerzos de deportación masiva

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos está gastando millones de dólares en publicidad televisiva en áreas metropolitanas selectas de todo el país, según un recuento de Associated Press, con el objetivo de reclutar a agentes locales frustrados con las restricciones de sus ciudades a la aplicación de las leyes de inmigración para los esfuerzos de deportación masiva del presidente Donald Trump .

“Juraste proteger y servir, mantener a tu familia y a tu ciudad a salvo”, dice el narrador, mientras imágenes de las ciudades atacadas y de agentes de ICE arrestando a la gente se desplazan por la pantalla. “Pero en las ciudades santuario, te ordenan no hacer nada mientras los ilegales peligrosos andan libres”.

La campaña, que se transmite en más de una docena de ciudades, incluyendo Chicago, Seattle y Atlanta, forma parte de la iniciativa de 30 000 millones de dólares del ICE para contratar a 10 000 agentes de deportación adicionales antes de fin de año y así impulsar las deportaciones. El dinero forma parte de los 76 500 millones de dólares que la administración republicana de Trump solicita para el ICE —un aumento de diez veces su presupuesto actual— como parte del amplio proyecto de ley multimillonario de recortes fiscales y del gasto promulgado en julio.

ICE ya está ofreciendo bonificaciones de hasta $50,000 para nuevos reclutas y otros beneficios como reembolso de matrícula, mientras busca acelerar la contratación.

Y aunque algunas partes del gobierno federal están cerradas como resultado del fracaso del Congreso en aprobar una medida de gasto la semana pasada, los anuncios de ICE reflejan que el impulso a las deportaciones masivas, la principal prioridad de la administración Trump, todavía cuenta con abundante efectivo.

Millones gastados en anuncios de 30 segundos

Los anuncios comienzan con un video del horizonte urbano de cada metro y la voz del narrador anunciando, por ejemplo, «Atención, policías de Miami». Además, los anuncios son idénticos, invitando a los agentes a «unirse a ICE y ayudarnos a atrapar a los peores de los peores. Narcotraficantes. Pandilleros. Depredadores», según una revisión de los anuncios en el servicio de seguimiento de anuncios AdImpact.

Los anuncios de 30 segundos comenzaron a emitirse a mediados de septiembre en Albuquerque, Nuevo México; Boston; Chicago; Denver; Nueva York; Filadelfia; Sacramento, California; Seattle; y Washington, DC. Hace una semana se agregaron a la lista: Atlanta; Dallas; El Paso, Texas; Houston; Miami; Salt Lake City; y San Antonio.

Hasta el lunes, el gasto total en anuncios había superado los 6,5 millones de dólares, siendo el mayor gasto desde mediados de septiembre de 853.745 dólares en el área de Seattle. Sin embargo, Atlanta registró la mayor inversión la semana pasada, con más de 947.000 dólares, según AdImpact.

No quedó claro por qué el ICE se centró en esos lugares y no en otros. No existe una definición estándar de jurisdicción santuario, aunque generalmente se refiere a ciudades o estados que limitan su cooperación con el ICE. Algunas, pero no todas, las ciudades aparecen en una lista del Departamento de Justicia de ciudades que «impiden la aplicación de las leyes federales de inmigración».

Al ser preguntados por correo electrónico de AP sobre el motivo de la elección de zonas específicas como objetivos publicitarios, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional se negaron a dar explicaciones. En su lugar, respondieron con un comunicado de prensa del 16 de septiembre, casi al inicio de la campaña publicitaria, informando de que se habían recibido más de 150.000 solicitudes y se habían extendido 18.000 ofertas de empleo provisionales.

Algunas ciudades donde se han emitido los anuncios, en particular Boston y Chicago, han sido criticadas repetidamente por la administración Trump por sus políticas que limitan su colaboración con las autoridades migratorias federales. El ICE ha implementado medidas enérgicas contra la inmigración en ambas ciudades. Las autoridades locales de Chicago se han mostrado especialmente firmes contra el aumento de la aplicación de la ley.

Albuquerque es una de las áreas metropolitanas más pequeñas donde se emiten los anuncios, aunque el alcalde de la ciudad, Tim Keller, se ha opuesto abiertamente a la política migratoria de la administración Trump. En julio, Keller firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los empleados municipales colaborar con las autoridades federales en la aplicación de la ley migratoria civil «a menos que sea legalmente obligatorio».

La policía local no puede competir con las promesas de ICE

AP contactó a los departamentos de policía de las zonas donde se emitían los anuncios. La mayoría no respondió o indicó que no comentaba sobre las acciones de agencias externas. Algunos, como Sacramento y Miami, indicaron que no habían notado que ninguno de sus oficiales abandonara el servicio para ocupar puestos en ICE o DHS.

Cuatro de los mercados donde se emiten los anuncios están en Texas, incluido San Antonio.

Danny Díaz, presidente de la Asociación de Oficiales de Policía de la ciudad, dijo que había visto los anuncios y estaba preocupado por los posibles reclutas que podrían estar pensando en unirse al departamento de policía de la ciudad y en su lugar unirse a ICE.

«No podemos competir con un bono por firmar de $50,000», dijo Díaz. «Creo que las nuevas generaciones lo aprovecharán».

El cierre del gobierno podría frenar las esperanzas de reclutamiento del ICE, dijo.

“Están suspendiendo temporalmente a empleados federales y no creo que las personas quieran dejar un departamento para ir a trabajar a una agencia federal cuando no saben si van a recibir un cheque o no”, dijo, refiriéndose a la falta de fondos que ha llevado a los agentes del orden federal a quedarse sin paga.

El capitán de la policía de Filadelfia, John Walker, afirmó que es demasiado pronto para determinar si la campaña publicitaria ha tenido un impacto en el reclutamiento de la ciudad. En cambio, sugirió que los anuncios parecían más bien estar orientados a convencer a los espectadores de que la administración Trump estaba abordando la inmigración ilegal.

“Es la sensación psicológica. Quieres saber que hay policías ahí fuera porque te hace sentir bien”, dijo Walker, responsable del reclutamiento policial de Filadelfia. “De eso se trata esto: de fortalecer la creencia de que están haciendo algo”.

La campaña publicitaria se produce en un momento en que los departamentos de seguridad de todo el país están luchando por satisfacer las demandas de personal.