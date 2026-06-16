ICE cambia normas de detención migratoria a petición de contratista privado, según medio

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El nuevo documento establece que las personas detenidas "no son empleados" y que no tienen derecho a salarios ni beneficios bajo leyes laborales o directrices estatales

Fotografía de archivo, tomada el pasado 26 de mayo, en la que se captó la detención de un manifestantes por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, frente al reclusorio Delaney Hall, en Newark (NJ, EE.UU.).

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) modificó sus estándares nacionales para los centros de detención migratoria después de que uno de sus principales contratistas privados propusiera cambios que benefician su posición legal en litigios laborales, según informó este lunes The Washington Post.

La empresa GEO Group, que gestiona más de una docena de centros bajo contrato con ICE, pidió eliminar referencias a leyes estatales y locales en la regulación de los centros y ajustar el lenguaje sobre el estatus laboral de las personas detenidas, de acuerdo con una persona informada de las conversaciones citada por el diario.

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ICE incorporó parte de esas propuestas en la versión revisada de los estándares.

El nuevo documento establece que las personas detenidas "no son empleados" y que no tienen derecho a salarios ni beneficios bajo leyes laborales o directrices estatales, y por tanto elimina referencias previas a la obligación de pagar al menos un dólar diario por trabajos dentro de los centros.

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GEO Group enfrenta litigios en varios estados por presuntas violaciones de leyes de salario mínimo, al pagar a algunos detenidos un dólar al día por labores en los centros. La compañía sostiene que se trata de trabajo voluntario y que opera bajo directrices del Gobierno federal.

El informe del rotativo señala además que la revisión de normas refleja la influencia de los contratistas privados sobre el sistema de detención migratoria, en el que ICE actúa como regulador y principal cliente al mismo tiempo.

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En ese contexto, dos funcionarios de alto rango vinculados a la política migratoria del actual Gobierno -el llamado "zar de la frontera", Tom Homan, y el director en funciones de ICE, David Venturella, trabajaron anteriormente para GEO Group, según recuerda el diario, lo que ha llevado a que legisladores demócratas cuestionen si hay posibles conflictos de interés.

El Gobierno ha ampliado de forma significativa el uso de centros de detención en los últimos años, en paralelo al aumento de arrestos de migrantes, y ha recurrido cada vez más a empresas privados para administrar estas instalaciones.

GEO Group es uno de los mayores operadores privados de centros de detención migratoria en Estados Unidos. La compañía gestiona instalaciones para ICE en distintos estados y ha estado en el centro de controversias y litigios relacionados con las condiciones de detención y el uso de mano de obra de personas migrantes bajo custodia.

Bajo el Gobierno de Trump, las detenciones de migrantes en EE.UU. alcanzaron nivel récord: en enero EE.UU. mantuvo detenidos a más de 73.000 migrantes, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001 y este año al menos 51 personas han muerto en custodia de autoridades migratorias desde enero del 2025. .