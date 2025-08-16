Hombre es asesinado en una autopista tras huir de agentes de inmigración

Un hombre que huía de las autoridades de inmigración afuera de una tienda Home Depot en el sur de California fue atropellado y asesinado por una camioneta SUV cuando cruzó una autopista cercana, dijeron las autoridades.

La policía de la ciudad de Monrovia, a unos 32 kilómetros (20 millas) al noreste de Los Ángeles, recibió una llamada el jueves sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Un agente que acudió a la tienda vio a agentes del ICE acercándose a ella y realizando tareas de control, según declaró el administrador municipal Dylan Feik.

Un hombre huyó a pie y se dirigió a la autopista cercana, donde fue atropellado por un vehículo, dijo Feik. Fue trasladado a un hospital, donde falleció, según el comunicado.

«Extendemos nuestras condolencias a la persona y su familia», dijo Feik.

El incidente se produce en medio de una serie de arrestos en tiendas Home Depot, lavaderos de autos y otros establecimientos, a medida que la administración del presidente Donald Trump intensifica la aplicación de las leyes migratorias en el sur de California. Las redadas realizadas por agentes enmascarados han generado temor generalizado en las comunidades inmigrantes, y este hombre es la segunda persona que, según se informa, ha muerto en el sur de California al intentar huir de las autoridades federales de inmigración.

El viernes, un equipo de camionetas todoterreno sin identificación y con vidrios polarizados que transportaba agentes de la Patrulla Fronteriza se dirigió a toda velocidad a un puesto de comida frente a un Home Depot en Los Ángeles. Frenaron a fondo y salieron en fila con rostros enmascarados, algunos con uniformes de camuflaje y portando rifles M-4.

Los agentes vigilaban a una mujer guatemalteca que, según afirmaron, tenía antecedentes penales. Un agente vestido de civil se acercó al puesto de comida para confirmar que era ella, y entonces comenzó el operativo. Los transeúntes hicieron sonar silbatos y gritaron groserías.

El equipo repitió el simulacro en un lavadero de autos en la cercana comunidad de Montebello, pero con menos resistencia. Dos trabajadores fueron arrestados allí.

El jueves en Monrovia, la Patrulla de Carreteras de California dijo que el hombre estaba corriendo por los carriles de la carretera interestatal 210 en dirección este cuando fue atropellado por una camioneta SUV que viajaba a unas 50 o 60 millas (80 o 97 kilómetros) por hora.

El nombre del hombre no se divulgó de inmediato a la espera de la notificación a la familia. La Patrulla de Caminos de California (CHP) indicó que el accidente y las circunstancias que llevaron al hombre a circular por la autopista están bajo investigación.

Los defensores de los inmigrantes planearon una vigilia para el viernes, denunciando las redadas generalizadas.

Feik dijo que no tenía información sobre el operativo de inmigración ni si hubo detenidos.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. escribió en un correo electrónico que la agencia no fue notificada del incidente hasta horas después de que concluyeran las operaciones en la zona. «Esta persona no estaba siendo perseguida por ninguna autoridad del DHS», declaró el portavoz, quien no reveló su nombre.

El portavoz no respondió a preguntas sobre la operación.

La administración Trump ha realizado arrestos en tiendas Home Depot, lavaderos de autos, fábricas de ropa y otros lugares, y muchas personas se encuentran en centros de detención migratoria . El mes pasado, un trabajador agrícola se cayó del techo de un invernadero durante una redada migratoria en una planta de cannabis al noroeste de Los Ángeles y murió a causa de las heridas.

El mes pasado, un tribunal federal del sur de California impidió temporalmente que la administración Trump realizara redadas indiscriminadas. Se programó una audiencia sobre el asunto para septiembre.

George Lane, portavoz de Home Depot, declaró en un correo electrónico que la empresa no recibe notificaciones sobre las operaciones de inmigración ni participa en ellas. Lane remitió las preguntas al ICE.