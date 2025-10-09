Hombre condenado por violación y asesinato de adolescente será ejecutado mediante inyección letal

Un hombre de Indiana condenado por la violación y asesinato de una adolescente en 2001 fue ejecutado mediante inyección letal la madrugada del viernes en la tercera ejecución en el estado desde que se reanudó la pena capital el año pasado.

Roy Lee Ward, de 53 años, estaba programado para ser ejecutado antes del amanecer en la prisión estatal de Indiana en Michigan City.

Fue declarado culpable de la violación y asesinato de Stacy Payne, de 15 años, y condenado a muerte. El brutal crimen, ocurrido en la casa familiar en Dale, conmocionó a la pequeña comunidad de aproximadamente 1500 habitantes.

Los abogados dijeron que Ward ha agotado sus opciones legales después de muchas batallas judiciales.

«Está muy arrepentido de este horrible crimen», dijo su abogada Joanna Green.

La ejecución de Ward se produce en medio de cuestionamientos sobre la gestión del pentobarbital en Indiana . El año pasado, las autoridades estatales pusieron fin a una pausa de 15 años en las ejecuciones, alegando que habían podido obtener fármacos utilizados en inyecciones letales, pero que no habían estado disponibles durante años.

El Departamento Correccional de Indiana afirmó haber obtenido suficiente pentobarbital para cumplir con el protocolo requerido para la ejecución de Ward. Sin embargo, sus abogados han expresado su preocupación por el uso del fármaco y su almacenamiento por parte del estado, incluyendo problemas de temperatura.

La ejecución prevista de Ward en Indiana el viernes es la primera de ocho que se llevarán a cabo en octubre en siete estados diferentes de EE. UU., según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Entre los 27 estados con leyes de pena de muerte, Indiana es uno de los dos que prohíben la presencia de testigos de los medios de comunicación. La lista de testigos de Ward incluye abogados y consejeros espirituales.

Su caso ha estado pendiente en los tribunales durante más de 20 años.

Ward fue declarado culpable de los crímenes en 2002 y condenado a muerte. Sin embargo, después de que la Corte Suprema de Indiana anulara la condena y ordenara un nuevo juicio, se declaró culpable en 2007. Una década después, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a escuchar el caso. En 2019, demandó a Indiana para detener todas las ejecuciones pendientes.

El mes pasado, la Corte Suprema de Indiana se negó a suspender la ejecución y el gobernador Mike Braun rechazó la solicitud de clemencia de Ward.

Los familiares de la víctima dijeron que estaban listos para que se hiciera justicia, recordando a Payne como una estudiante de honor y animadora con una influencia más allá de su corta vida.

“Ahora nuestras reuniones familiares ya no son completas, las fiestas siguen vacías. Los cumpleaños son tristes recordatorios de lo que perdimos”, declaró su madre, Julie Wininger, a la junta de libertad condicional el mes pasado. “Nuestra familia ha sufrido una devastación emocional”.

Ward, quien rechazó solicitudes de entrevista a través de sus abogados, ha dicho poco públicamente. Se saltó una entrevista con la junta de libertad condicional para su solicitud de clemencia, alegando que no quería obligar a la familia de la víctima a viajar a la prisión y que no siempre puede expresar lo que piensa.

Los abogados dicen que a Ward le diagnosticaron recientemente un trastorno del espectro autista, que afecta su capacidad para comunicarse.

Uno de sus asesores espirituales, el diácono Brian Nosbusch, dijo que Ward ha pensado profundamente en sus acciones.

«Él sabe que lo hizo», dijo Nosbusch. «Sabe que fue horrible».