Hombre condenado por matar a su hija de 5 años, cuyo cuerpo no ha sido encontrado

Un hombre de New Hampshire fue declarado culpable el jueves de asesinato en segundo grado por la muerte de su hija de 5 años, quien la policía cree que fue asesinada casi dos años antes de que fuera reportada como desaparecida en 2021 y cuyo cuerpo fue nunca encontrado.

Adam Montgomery, de 34 años, no asistió al juicio y no estuvo presente cuando el jurado emitió su veredicto. Había proclamado su inocencia, diciendo ante el tribunal el año pasado en un caso no relacionado que amaba a Harmony Montgomery “incondicionalmente”.

“Agradezco al juez, al jurado y al Departamento de Justicia por hacer justicia para Harmony”, dijo el gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, en un comunicado. «Adam Montgomery es un monstruo y merece pasar el resto de su vida en prisión».

Los abogados de Adam Montgomery reconocieron anteriormente su culpabilidad por dos cargos menores, que “removió, ocultó o destruyó intencional e ilegalmente” su cadáver y falsificó pruebas físicas, pero dijeron que no mató a su hija. El jurado también lo condenó por agredir a Harmony Montgomery en 2019 y por manipular al testigo clave de la acusación, su ex esposa y madrastra de su hija, Kayla Montgomery.

Los investigadores creen que Harmony Montgomery fue asesinada en diciembre de 2019, aunque no se reportó su desaparición durante casi dos años. Kayla Montgomery testificó que el cuerpo estaba escondido en la cajuela de un automóvil, una hielera, un respiradero de techo y un congelador en el lugar de trabajo antes de que Adam Montgomery se deshiciera de él.

El abogado defensor James Brooks remitió sus comentarios a Caroline Smith, la abogada principal que representa a Adam Montgomery. Ella no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Adam Montgomery tenía la custodia de la niña. Su madre, Crystal Sorey, que ya no tenía una relación con él, dijo que la última vez que vio a Harmony Montgomery fue durante una videollamada en abril de 2019. Finalmente acudió a la policía, quien anunció que estaban buscando al niño desaparecido en New York. Nochebuena 2021.

Las fotografías de la niña circularon ampliamente en las redes sociales. La policía finalmente determinó que la habían matado.

«Me siento aliviado de que se esté haciendo justicia», dijo Sorey a WMUR-TV el jueves. “Obviamente, esto no ha terminado. Tengo un poco de paz al saber que él tendrá que rendir cuentas porque pensaba que era intocable y que ella no importaba, que nadie la extrañaría. Estaba tan equivocado, estaba tan equivocado”.

Dijo que todavía quiere encontrar los restos de su hija para finalmente poder llevarla a casa.

«Aún tenemos que encontrarla», dijo el jueves el jefe de policía Allen Aldenberg. «Esta chica merece algo mejor que la vida que tuvo».

El caso de Harmony Montgomery ha expuesto las debilidades de los sistemas de protección infantil y ha provocado llamamientos para priorizar el bienestar de los niños por encima del de los padres en cuestiones de custodia. Harmony fue trasladada entre las casas de su madre y sus padres adoptivos varias veces antes de que Adam Montgomery recibiera la custodia en 2019 y se mudara a New Hampshire.

“Sigo creyendo firmemente que algunas personas en otras agencias deben rendir cuentas. Y eso es lo que pido”, dijo Aldenberg, refiriéndose a los funcionarios de bienestar infantil en Massachusetts y New Hampshire. «Esta pequeña niña de 5 años merece que alguien rinda cuentas por haber fracasado en el camino porque no estaríamos aquí hoy si otras personas hubieran hecho su trabajo».

Kayla Montgomery está cumpliendo una sentencia de prisión de 18 meses después de declararse culpable de cargos de perjurio relacionados con la investigación sobre la desaparición del niño y aceptó cooperar con los fiscales. Ella testificó que su esposo mató a Harmony Montgomery el 7 de diciembre de 2019, mientras la familia vivía en su automóvil después de ser desalojada de su casa.

Kayla Montgomery testificó que su esposo golpeó repetidamente a Harmony Montgomery en la cara y en la cabeza porque estaba enojado porque ella estaba teniendo accidentes en el baño en el auto.

La pareja se dio cuenta de que la niña estaba muerta horas después cuando el auto se averió, momento en el que Adam Montgomery metió su cuerpo en una bolsa de lona, ​​había testificado Kayla Montgomery.

Durante los siguientes tres meses, testificó, Adam Montgomery movió el cuerpo de un contenedor a otro y de un lugar a otro. Según su esposa, los lugares incluían el baúl del auto de un amigo, una hielera en el pasillo del edificio de departamentos de su suegra, la ventilación del techo de un refugio para personas sin hogar y el congelador de un lugar de trabajo.

El detective principal John Dunleavy dijo el jueves que si bien consideraba que la condena era una victoria, no la sentía completa ya que Harmony Montgomery todavía estaba desaparecida.

«No la encontramos», dijo. “Estaré en el trabajo por algún tiempo, todavía me quedan unos 15 años. Y mientras sea policía, seguiré buscándola”.

El fiscal Benjamín Agati afirmó en rueda de prensa que el juicio no pone fin a la búsqueda de la niña. Dijo que después de analizar el kilometraje que Adam Montgomery hizo con el camión alquilado hasta Massachusetts, hay alrededor de 26 millas (42 kilómetros) que podría haber recorrido donde podrían estar sus restos.

“Ella está en algún lugar de esa ruta”, dijo, señalando búsquedas anteriores en el área de Revere, Massachusetts. «Esas siguen siendo nuestras grandes áreas de búsqueda».

Agati dijo que aunque Montgomery no asistió a su juicio, la ley estatal normalmente le exigiría que asistiera a su sentencia, y presentarían una presentación ante el tribunal para garantizar que asistiera.

Dijo que cuando Adam Montgomery sea sentenciado en los próximos meses, debería enfrentar una sentencia mínima por el cargo de asesinato de 35 años a cadena perpetua, una sentencia más dura debido a la corta edad de su hija. Dijo que sería consecutivo a cargos criminales armados por los que ya cumple una pena mínima de más de 33 años.

Cuando se le preguntó si eso significaba que Adam Montgomery nunca saldría de prisión, el fiscal dijo: «Es mucho tiempo, y espero no estar practicando en el momento en que llegue esa fecha mínima».