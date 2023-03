Hermano de Aaron Hernandez arrestado en incidente de ESPN

El hermano del fallecido jugador de los New England Patriots, Aaron Hernandez, enfrenta cargos penales y de vehículos motorizados en Connecticut, acusado de arrojar un ladrillo al campus de la sede de ESPN y eludir a la policía durante breves persecuciones en otras ciudades.

Dennis John Hernandez, de 36 años, quien también ha sido conocido como DJ y Jonathan, recibió una citación por delito menor por alteración del orden público el jueves por parte de la policía de Bristol en relación con el incidente de ESPN, según un informe policial.

Hernández, quien jugó como mariscal de campo y receptor abierto en UConn a mediados de la década de 2000, fue a ESPN en un automóvil, posiblemente un Uber, y arrojó una bolsa que contenía un ladrillo y una nota a la propiedad, dijo la policía. Luego se fue.

La nota decía: “A todos los medios de comunicación, ya es hora de que se den cuenta del efecto que los medios tienen sobre todos los miembros de la familia. Dado que usted es un líder mundial, tal vez podría liderar la forma en que los medios y los mensajes se entregan ladrillo a ladrillo. ¡Limpialo! Atentamente, Dennis J. Hernandez”, según la policía.

Hernández no respondió de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press en busca de comentarios. No hay abogados para él en los registros judiciales. Hernández creció en Bristol y recientemente había vivido en Riverview, Florida.

Su hermano menor, Aaron Hernandez , un ala cerrada de los Patriots, se suicidó en 2017 en una celda de prisión mientras cumplía una sentencia de asesinato.

El jueves temprano, la policía de Bristol dijo que recibió una denuncia anónima de alguien que dijo estar preocupado por Dennis Hernández porque dijo que quería destruir la propiedad en el Capitolio estatal y en ESPN.

Un portavoz de ESPN dijo que la compañía estaba cooperando con la policía y se negó a hacer más comentarios.

También el jueves, la policía de Cheshire acusó a Hernández de conducción imprudente, persecución policial y otros cargos relacionados con vehículos motorizados en relación con los eventos del 8 de marzo, según muestran los registros judiciales.

La policía dijo que Hernández eludió a la policía de Southington y Cheshire durante las persecuciones, pero luego fue atrapado en Bristol. La policía de Bristol dijo que Hernández tenía un problema de salud mental y fue llevado a un hospital para una evaluación.

La policía dijo que Hernández les dijo que había estado conduciendo por Connecticut ese día tratando de ser arrestado “porque ya no quería quedarse en la casa de su madre”.