Después del tiroteo en la escuela, es probable que las leyes de armas de Tennessee sigan siendo laxas

Mientras los residentes de Nashville se recuperaban de un tiroteo fatal en una escuela primaria que dejó seis muertos, un juez federal despejó silenciosamente el camino para reducir la edad mínima para que los habitantes de Tennessee porten armas de fuego en público sin un permiso a 18, solo dos años. después de que una nueva ley fijó la edad en 21 años.

La medida marcó otra relajación de las leyes de armas en el rojo rubí Tennessee, donde los líderes republicanos han socavado constantemente las regulaciones de armas de fuego y criticaron a quienes advirtieron que hacerlo tiene un costo.

Es una escena familiar que se desarrolla en los Estados Unidos, con estados predominantemente republicanos que rechazan los llamados para fortalecer las leyes de seguridad de armas a raíz de tragedias violentas y demócratas en los estados azules que defienden las propuestas de control de armas.

“Esto no es libertad. Nuestras familias no se merecen esto. Estoy harto de vivir con el temor de que nuestros seres queridos no lleguen a casa debido a la violencia armada”, dijo el senador estatal Raumesh Akbari, demócrata de Memphis, poco después del tiroteo del lunes.

“Las oraciones son buenas, pero la fe sin obras está muerta”, dijo, refiriéndose a un versículo común de la Biblia. “No permitamos que se desarrolle otra tragedia prevenible sin que esta legislatura tome medidas reales”.

En Tennessee, no se espera que el tiroteo en la escuela del lunes influya en la política. Los republicanos controlan todos los cargos políticos importantes en todo el estado y enfrentan poca oposición seria contra los demócratas que piden leyes de armas más estrictas.

En 2019, Lee les dijo a los líderes religiosos que creía que si los habitantes de Tennessee oraban a Dios para favorecer al estado, Dios respondería esas oraciones , desde disminuir la epidemia de opiáceos del estado y mejorar los resultados educativos de Tennessee hasta evitar los tiroteos en las escuelas.

Pero el año pasado, cuando se le preguntó si apoyaría la restricción de armas de fuego en respuesta a los recientes tiroteos masivos en los EE. UU., Lee expresó su oposición .

“No podemos controlar lo que no podemos controlar”, dijo en los días posteriores al asesinato a tiros de 19 estudiantes de primaria y dos maestros en Texas.

En cambio, Lee firmó una orden ejecutiva que pedía medidas de seguridad mejoradas, pero sin mencionar las armas. También pidió agregar un oficial de recursos escolares en cada escuela y afirmó que no ha considerado armar a los maestros para ayudar a aumentar la seguridad escolar.

Las fotos recientemente resurgidas del representante estadounidense Andy Ogles y su familia de 2021 capturan aún más la relajada cultura de las armas de Tennessee. Las imágenes muestran al republicano y su familia posando con armas de fuego frente a su árbol de Navidad. El pie de foto decía: “La atmósfera misma de las armas de fuego en cualquier lugar y en todas partes restringe la interferencia del mal: merecen un lugar de honor con todo lo que es bueno.

Ogles, cuyo distrito incluye a Nashville, dijo después del tiroteo en la escuela del lunes que su familia estaba “devastada por la tragedia”.

Ya este año, los legisladores republicanos presentaron proyectos de ley que facilitarían armar a los maestros y permitirían a los estudiantes universitarios portar armas en el campus. Los esfuerzos liderados por los demócratas para fortalecer las medidas de seguridad de las armas han fallado. El martes, los legisladores retrasaron la adopción de cualquiera de los polémicos proyectos de ley relacionados con las armas, diciendo que querían ofrecer respeto a la comunidad.

El movimiento más significativo involucra la ley de porte sin permiso del estado. En 2021, el gobernador republicano Bill Lee lideró la iniciativa para permitir que la mayoría de los adultos mayores de 21 años porten armas de fuego sin obtener primero un permiso que requiera pasar una verificación de antecedentes estatal y capacitación. A partir de entonces, el fabricante de armas Smith & Wesson anunció planes para trasladar su sede a Tennessee debido al «apoyo a la Segunda Enmienda» del estado.

Sin embargo, la ley se encontró con una demanda de un grupo de derechos de armas que argumentaba que la edad mínima debería ser de 18 años. derechos de armas .

Skrmetti propuso un acuerdo para permitir que los jóvenes de 18 a 20 años porten armas de fuego en público. Ese acuerdo fue aprobado el lunes, el mismo día que un ex alumno de 28 años disparó a través de las puertas de una escuela primaria cristiana en Nashville y mató a tres niños y tres adultos.

La oficina de Skrmetti se negó a comentar sobre el acuerdo.

Mientras tanto, los legisladores republicanos se están moviendo para cambiar la ley para que refleje el acuerdo judicial. La legislación todavía se está abriendo camino a través del Capitolio.

La Patrulla de Carreteras de Tennessee ya había dejado de hacer cumplir la prohibición de que los jóvenes de 18 a 20 años porten armas de fuego sin un permiso antes de que el juez aprobara el acuerdo, dijo la semana pasada a los legisladores la cabildera del Departamento de Seguridad Elizabeth Stroecker.

Por otra parte, Tennessee no tiene una ley de “bandera roja”, que permite a la policía quitarles las armas de fuego a las personas que amenazan con matar. El martes, el jefe de la policía metropolitana de Nashville, John Drake, dijo que la sospechosa del tiroteo del lunes, Audrey Hale, de 28 años, estaba bajo el cuidado de un médico por un «trastorno emocional», pero actualmente no existe ninguna ley que hubiera permitido a las autoridades confiscar las armas que Hale había comprado.