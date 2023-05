Granada mata a hombre, hiere a 2 adolescentes

Una granada de mano explotó cuando una familia revisaba las pertenencias de un abuelo en Indiana, matando a un hombre e hiriendo a sus dos hijos adolescentes, dijo la policía.

La explosión ocurrió el sábado en un garaje de una casa en Lakes of the Four Seasons, a unos 50 kilómetros (30 millas) al sureste de Chicago, dijo el departamento del alguacil del condado de Lake.

Bryan Niedert, de 47 años, murió y un niño de 14 años y una niña de 18 fueron trasladados a un hospital con heridas de metralla.

“Los investigadores todavía están tratando de determinar los elementos del caso, incluidos, entre otros: si el dispositivo puede haberse autodetonado debido a su antigüedad u otros factores, si se quitó el pasador o si pudo haber otras circunstancias involucradas”. dijo el departamento del alguacil.