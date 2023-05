Dueños de la NFL aprueban flexibilizar calendario del jueves por la noche

Los juegos de jueves por la noche de la NFL han sido por largo tiempo el cambio más drástico en el calendario hecho para televisión, un juego en horario estelar que ha generado preocupación por lesiones de los jugadores y que tras algunos bodrios fue enviado a las plataformas de streaming.

Ahora la liga tendrá el poder, aunque limitado, de modificar los encuentros de este día.

El lunes los dueños de la NFL aprobaron una política de calendario más flexible para los duelos de jueves por la noche por Amazon Prime Video, sólo entre las semanas 13 y 17, además de que tendrán que avisarle a los equipos afectados con 28 días de anticipación. La liga podría enviar un duelo del jueves al domingo por la tarde si hay un encuentro más importante, un mecanismo que actualmente sólo aplicaba para el domingo por la noche y el lunes por la noche.

Ningún equipo se verá obligado a disputar más de dos duelos en jueves en una campaña. La regla sólo aplicará en el 2023, de momento. Cualquier partido de la semana 13 a la 17 podrá ser elegible para disputarse el jueves, pero la liga aclaró que la vara para estos cambios es muy alta.

“Estamos siendo increíblemente prudentes e increíblemente quisquillosos a cambiar un juego y todo lo que esto implica”, reconoció Jans Schroeder, vicepresidente ejecutivo y jefe de la oficina de operaciones de medios de la NFL. “También intentamos dar balance en tener los mejores partidos en la mejor ventana para los aficionados”.

Además, la jornada 18 quedará abierta hasta esa semana para programar dos encuentros con implicaciones de postemporada el sábado.

El dueño de los Gigantes de Nueva York John Mara criticó la propuesta debido al impacto negativo en los aficionados y dijo que la votación lo decepcionó, pero no le sorprendió.

También se aprobó cambiar las reglas para permitir el uso de un quarterback de emergencia de la lista de inactivos, si los dos primeros se lesionan durante un partido.

La modificación de la normativa fue precipitada por la experiencia vivida por los 49ers de San Francisco durante el duelo contra los Eagles de Filadelfia en el campeonato de la Conferencia Nacional.

Los Lions de Detroit propusieron el cambio. La designación del tercer quarterback no contará para el límite de jugadores activos, de 47 o 48, que se dan a conocer 90 minutos antes del inicio.

La emergencia puede ocurrir en caso de una lesión o descalificación, y no por una decisión de rendimiento o conducta. Si cualquiera de los primeros dos quarterbacks reciben autorización para volver por parte del equipo médico, el tercer quarterback deberá salir y sólo podrá volver en caso de lesión.

Si el equipo decide considerar un tercer quarterback en la lista de activos no podrán utilizar la opción de emergencia. Las decisiones para llamar a jugadores del equipo de prácticas el día del partido tampoco son elegibles.

San Francisco puso al corredor Christian McCaffrey a calentar el brazo durante el juego de campeonato ante Filadelfia, esto después de que Brock Purdy se lesionó el brazo y Josh Johnson sufrió una conmoción. Purdy tuvo que volver al partido, pero no pudo lanzar más de 10 yardas y los 49ers cambiaron su estrategia al juego por tierra en la derrota por 31-7 el 29 de enero.

También se dio una actualización sobre la posible venta de los Commanders de Washington de Dan Snyder a un grupo encabezado por Josh Harris y que sigue siendo un tema urgente. No habrá votación para la transacción récord de 6.050 millones de dólares esta semana.

“Hay requisitos que cumplir y así son las cosas. No estamos ahí, pero no quiere decir que no llegaremos. Es complicado”, aseguró el dueño de los Colts Jim Irsay, integrante del comité financiero de la liga.

Ni Dan Snyder o su esposa, Tanya, asistieron a las reuniones. La liga prefiere que el acuerdo sea aprobado antes de que inicie la temporada regular.