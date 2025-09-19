Graduado de la Escuela de Negocios de Harvard arrestado por cargos de haber estafado a exalumnos

Un graduado de la Escuela de Negocios de Harvard fue arrestado el jueves por cargos de fraude, alegando que estafó a ex alumnos de la prestigiosa escuela por más de 4 millones de dólares en un esquema Ponzi, incluso asegurándole a un inversionista que pronto «presumirían» sobre sus «locas ganancias» en la reunión de la escuela.

Vladimir Artamonov, de 46 años, fue detenido en Elkridge, Maryland, donde vivía, y fue acusado de fraude de valores, fraude electrónico y fraude de asesoría de inversiones por presuntamente llevar a cabo el plan desde septiembre de 2021 hasta febrero de 2024.

Una acusación formal desvelada en un tribunal federal de Manhattan afirma que Artamonov prometió grandes beneficios y poco riesgo para engañar a antiguos compañeros de clase y otros exalumnos para que invirtieran con él. Le dijo a un inversor: «Será tu mejor inversión. La visión es infalible».

Los mensajes enviados a Harvard y a un abogado de Artamonov para solicitar comentarios no fueron respondidos de inmediato. Artamonov, quien compareció ante un magistrado en un tribunal federal de Maryland, fue puesto en libertad bajo fianza de 300.000 dólares con instrucciones de no tener contacto con víctimas ni posibles testigos del juicio.

Las acusaciones contra Artamonov fueron reveladas por primera vez a fines de febrero de 2024 por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien dijo en un comunicado de prensa que su oficina se enteró del fraude después de que uno de varias docenas de inversores terminara con su vida después de enterarse de que había perdido $100,000.

“Incluso los inversores más sofisticados pueden ser engañados por estafadores, especialmente cuando se utilizan las relaciones y redes personales para generar una falsa sensación de confianza”, afirmó James.

Ella dijo que Artamonov “usó su estatus de ex alumno de la Escuela de Negocios de Harvard para aprovecharse de sus compañeros de clase y otros mientras parecía legítimo y confiable”.

Artamonov, graduado de Harvard en 2003 con una maestría en administración de empresas, utilizó la red de ex alumnos de la escuela para identificar inversores, dijeron las autoridades.

La acusación dice que prometió a los inversores que podría identificar valores a punto de generar grandes ganancias detectando las presentaciones públicas de compañías de seguros realizadas por filiales de Berkshire Hathaway Inc. antes de las presentaciones públicas realizadas a la Comisión de Bolsa y Valores que son seguidas más de cerca por los inversores.

En lugar de seguir ese plan, Artamonov puso el dinero de los inversores en opciones riesgosas a corto plazo, perdiendo millones de dólares, a menudo a los pocos días de recibir el dinero de los inversores, según la acusación.

Dijo que aseguró repetidamente a los inversores que grandes ganancias estaban en el horizonte e incluso prometió a un inversor que era «casi seguro que ganaríamos un montón de dinero» pronto y que «presumirían» de sus «ganancias locas» en la reunión de la Escuela de Negocios de Harvard.

Los inversores finalmente exigieron la devolución de su dinero, lo que provocó que Artamonov devolviera menos de 400.000 dólares al pagar a los inversores originales con dinero de los nuevos inversores o al negarse a reembolsarles en absoluto, según la acusación.

Dijo que Artamonov perdió la mayor parte del dinero o gastó decenas de miles de dólares en artículos como alojamiento, comida, alcohol y transporte.

Christopher G. Raia, jefe de la oficina del FBI en Nueva York, dijo en un comunicado de prensa que Artamonov “explotó el prestigio de una universidad y una empresa de inversiones muy respetadas para obtener inversiones ilegalmente, que utilizó para pagar gastos personales”.

El fiscal estadounidense Jay Clayton dijo que Artamonov “traicionó a los inversores, incluidos amigos y ex compañeros de clase de la Ivy League”.