Expulsado del sacerdocio en 2004 por relación entre personas del mismo sexo, un fiel metodista es reinstalado como pastor

Hace veinte años, Beth Stroud fue expulsada como pastora de la Iglesia Metodista Unida después de decirle a su congregación de Filadelfia que estaba en una relación comprometida con personas del mismo sexo. El martes por la noche, menos de tres semanas después de que la UMC derogara sus prohibiciones anti-LGBTQ , fue reintegrada.

En una reunión cerrada del clero de la región del este de Pensilvania de la UMC, Stroud superó el requisito de 2/3 de votos para ser readmitido como miembro de pleno derecho y pastor en la UMC.

El obispo John Schol del este de Pensilvania acogió con satisfacción el resultado y afirmó: «Estoy agradecido de que la iglesia se haya abierto a las personas LGBTQ».

Stroud fue llevado a la sala de reuniones después de la votación, abrumado por la emoción.

Estaba completamente desorientada”, dijo a The Associated Press por correo electrónico. “Durante lo que parecieron varios minutos, no podía decir dónde estaba el frente de la sala, dónde estaba, adónde tenía que ir. Todos aplaudieron y luego empezaron a cantar. El obispo me preguntó en voz baja si quería decir algo y le dije que no podía”.

Le entregaron la estola roja que designa a un miembro del clero completamente ordenado y se unió a sus colegas en una procesión hacia un servicio de adoración.

A principios de este mes, los delegados en una importante conferencia de la UMC en Charlotte, Carolina del Norte, anularon políticas anti-LGBTQ de larga data y crearon un camino para que el clero derrocado a causa de ellas buscara su reinstalación.

Stroud –aunque recuerda cómo su derrocamiento en 2004 trastocó su vida– eligió ese camino, aunque algunos otros objetivos anteriores de la disciplina de la UMC eligieron lo contrario.

A sus 54 años, Stroud no planea regresar al ministerio de tiempo completo, al menos no de inmediato. Ahora que completa un período de tres años enseñando escritura en la Universidad de Princeton, está emocionada de comenzar un nuevo trabajo este verano como profesora asistente de historia cristiana en la Escuela Teológica Metodista de Ohio, uno de los 13 seminarios dirigidos por la UMC.

Sin embargo, incluso con el nuevo trabajo docente, Stroud quería recuperar las opciones disponibles para un ministro ordenado mientras busca una congregación a la que unirse cerca del campus de Delaware, Ohio.

Cuando Stroud finalmente tomó su decisión, supo que era la correcta. Pero la decisión no fue fácil mientras seguía las deliberaciones de la UMC sobre las políticas anti-LGBTQ.

“Lo primero que sentí fue ira, pensando en la vida que podría haber tenido”, dijo a la AP en ese momento. “Me encantaba ser pastor. Yo era bueno en eso. Con 20 años más de experiencia, podría haber sido muy bueno: ayudar a mucha gente y sentirme muy realizado”.

En lugar de pastorear, pasó varios años en escuelas de posgrado, mientras ganaba ingresos modestos en trabajos académicos temporales y no permanentes. Hubo desafíos, incluido un ataque de cáncer y el divorcio de su esposa, aunque procedieron a ser padres compartidos de su hija, que nació en 2005.

Si no hubiera sido expulsada, dijo Stroud, “toda mi vida habría sido diferente”.

El proceso que llevó al derrocamiento de Stroud comenzó en abril de 2003, cuando ella le contó a su congregación, la Primera Iglesia Metodista Unida de Germantown, sobre su relación con personas del mismo sexo. La iglesia, donde Stroud había sido pastora durante cuatro años, creó un fondo legal para ayudar con su defensa y la contrató como ministra laica después de que fue expulsada del sacerdocio.

La UMC dice que no tiene cifras generales de cuántos clérigos fueron expulsados ​​por desafiar las prohibiciones anti-LGBTQ o cuántas reintegraciones podrían ocurrir.