Revelan horrendo final del agente asesinado en MD

Un funeral para honrar la vida y el servicio del Agente Davis Martínez se realizará el sábado 22 de junio en la Iglesia Cristiana Internacional Living Word, ubicada en 16819 New Hampshire Avenue, Silver Spring, Maryland 20905.

Una vigilia se ofrecerá de 9:30 a.m. a 11:00 a.m. seguido de un servicio litúrgico a las 11:00 a.m.