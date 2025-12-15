Ex asesores de Trump comparecerán en Wisconsin por cargos de fraude electoral en 2020

Dos ex abogados y un asistente que trabajaron en la campaña de 2020 del presidente Donald Trump tenían previsto comparecer el lunes para una audiencia preliminar en Wisconsin por cargos de falsificación de documentos relacionados con un plan de electores falsos.

El caso de Wisconsin avanza, mientras que otros en los estados clave de Michigan y Georgia han flaqueado. El año pasado, un fiscal especial desestimó un caso federal que alegaba que Trump conspiró para anular las elecciones de 2020. Otro caso en Nevada sigue vigente.

El caso de Wisconsin se presentó hace un año, pero ha quedado estancado porque los asesores de Trump han luchado, sin éxito hasta ahora, para que se desestimen los cargos.

La audiencia del lunes se celebra una semana después de que Jim Troupis, abogado de Trump y uno de los tres acusados, intentara sin éxito que el juez renunciara al caso y lo trasladara a otro condado. Troupis, a quien se unieron los otros dos acusados ​​en su moción, alegó que el juez no redactó una orden previa emitida en agosto que denegaba la desestimación del caso. En cambio, acusó al padre del asistente legal del juez, quien era un juez jubilado, de redactar la opinión.

Troupis, quien sirvió durante un año como juez en el mismo condado donde fue acusado, también alegó que todos los jueces del condado de Dane tienen prejuicios contra él y que no puede obtener un juicio justo.

El juez de circuito del condado de Dane, John Hyland, declaró que él y un abogado de planta redactaron la orden. Hyland también afirmó que Troupis no presentó pruebas que respaldaran sus alegaciones de parcialidad y se negó a renunciar o aplazar la audiencia.

El mismo juez determinará en la audiencia del lunes si hay pruebas suficientes para proceder con los cargos contra los tres.

Los exasesores de Trump enfrentan 11 cargos por delitos graves cada uno en relación con su participación en el esquema de falsificación de votantes de 2020. Además de Troupis, los otros acusados ​​son Kenneth Chesebro, abogado que asesoró la campaña de Trump; y Mike Roman, director de operaciones electorales de Trump en 2020.

El Departamento de Justicia de Wisconsin, encabezado por el fiscal general demócrata Josh Kaul, presentó los cargos de falsificación en 2024 alegando que los tres defraudaron a los 10 electores republicanos que emitieron sus votos por Trump en 2020.

Los fiscales sostienen que los tres mintieron a los republicanos sobre cómo el certificado que firmaron se utilizaría como parte de un plan para enviar documentación al entonces vicepresidente Mike Pence afirmando falsamente que Trump había ganado el estado en disputa ese año.

La denuncia señala que la mayoría de los 10 republicanos dijeron a los investigadores que era necesario que firmaran el certificado de elector que indicaba que Trump había ganado sólo para preservar sus opciones legales si un tribunal cambiaba el resultado de las elecciones en Wisconsin.

La mayoría de los electores declararon a los investigadores que no creían que sus firmas en el certificado de elector se presentarían al Congreso sin una decisión judicial, según la denuncia. Asimismo, la mayoría afirmó no consentir que sus firmas se presentaran como si Trump hubiera ganado sin dicha decisión judicial, según la denuncia.

Los fiscales federales que investigaron la conducta de Trump en relación con el motín del Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 dijeron que el plan de los electores falsos se originó en Wisconsin.

Los allegados a Trump argumentaron que no se cometió ningún delito. Sin embargo, en agosto, el juez rechazó sus argumentos y permitió que el caso pasara a la audiencia preliminar del lunes.

Trump perdió Wisconsin en 2020, pero luchó para revertir la derrota. Ganó el estado tanto en 2016 como en 2024.

Los cargos estatales contra los abogados y el asesor de Trump son los únicos en Wisconsin. Ninguno de los electores ha sido acusado. Los 10 electores de Wisconsin, Chesebro y Troupis, llegaron a un acuerdo en la demanda interpuesta en su contra solicitando una indemnización por daños y perjuicios.