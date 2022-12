Equipos de robo en Nueva York drogan a hombres desprevenidos, algunos fatalmente

Varias personas han resultado fatalmente envenenadas con narcóticos en lo que los investigadores dicen que fueron planes de bandas criminales para incapacitar y robar a la gente en bares y clubes nocturnos de la ciudad de Nueva York.

Los asesinatos, al menos cinco, según la policía, se remontan a meses atrás y parecen ser obra de diferentes equipos, que operan de forma independiente pero usan tácticas similares, dijeron el jueves la policía y los fiscales.

Los hombres deslizan subrepticiamente a los juerguistas niveles peligrosos de drogas para noquearlos, luego toman sus billeteras y teléfonos, a veces usando su información bancaria digital para vaciar sus cuentas.

En marzo, Nurbu Sherpa, un chef de 29 años, fue encontrado muerto en la acera después de salir de un bar donde había estado celebrando el Día de San Patricio.

En abril, Julio Ramírez, un trabajador social de 25 años, murió en un taxi después de salir de un bar de Manhattan con un grupo de hombres. Más tarde, los familiares descubrieron que le habían robado algunos de sus ahorros.

En mayo, John Umberger, un consultor político de 33 años que visitaba Washington DC, fue encontrado muerto de una aparente sobredosis de drogas en la casa donde se hospedaba. El video de vigilancia lo mostró saliendo de un club popular siendo apoyado por un grupo de hombres. También se sacó dinero de su cuenta bancaria.

Otros hombres se han presentado con historias sobre cómo fueron drogados por extraños y se despertaron para descubrir que no tenían dinero.

Muchos de los crímenes siguen sin resolverse, pero el fiscal de distrito de Manhattan anunció el jueves que un sospechoso, Kenwood Allen, del Bronx, había sido acusado de asesinato por la muerte de Sherpa y por el asesinato de Ardijan Berisha, de 26 años.

Berisha, de South Salem, Nueva York, y un amigo se desmayaron en la acera en julio después de beber en un bar del Lower East Side de Manhattan.

Allen drogó a sus dos víctimas con fentanilo, dijeron los fiscales, y luego las robó. Está acusado en otros tres casos en los que las víctimas sobrevivieron.

La hermana de Allen le dijo al Daily News que su hermano es inocente.

“Mi hermano no es un asesino”, dijo Lauren Allen, de 39 años. “Mi hermano siempre se ha ocupado de su familia, su madre y sus hermanas. No está en ninguna pandilla. Él no está en un equipo que va por ahí drogando y robando gente. Eso no es cierto, eso es ridículo”.

Nadie ha sido acusado de los otros asesinatos, que aún están bajo investigación.

“Nadie debería tener que preocuparse de que una noche en un bar de Manhattan con amigos pueda terminar en tragedia”, dijo el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

En una conferencia de prensa el jueves, el teniente detective del Departamento de Policía de Nueva York. Dave Leonardi dijo que a algunas de las víctimas se les dio una mezcla de drogas que incluían lidocaína, fentanilo y cocaína, siendo la lidocaína la sustancia que realmente los incapacitó.

Las muertes de Ramírez y Umberger generaron preocupación de que los hombres homosexuales estaban siendo atacados. Ambos murieron después de salir de los bares LGBTQ de Manhattan. Algunas víctimas y sus familiares se han quejado de que los crímenes no fueron tratados con más urgencia por parte de la policía.

La madre de Umberger, Linda Clary de Dawsonville, Georgia, dijo que después de escuchar sobre la muerte de Ramírez y las historias de otros, se sintió frustrada por la respuesta de las autoridades.

“Se informaron suficientes casos de que la policía de Nueva York debería haber hecho sonar las campanas de advertencia para decir que esto está sucediendo, la gente debe tener cuidado, pero no lo hicieron”, dijo.

El jefe de detectives de la policía de Nueva York, James Essig, dijo que se han producido robos más allá de la comunidad gay.

“No creemos particularmente que estén apuntando a miembros homosexuales”, dijo. “Esto se basa únicamente en la ganancia monetaria”.

Aún así, persiste la inquietud sobre posibles ataques, especialmente en un entorno en el que se ha sentido una atmósfera anti-LGBTQ en todo el país, dijo Beverly Tillary, directora ejecutiva del Proyecto Anti-Violencia de la Ciudad de Nueva York, una organización que aboga por las comunidades LGBTQ.

“Hay una cierta sensación de estar al límite”, dijo, “y no saber qué podría pasar después en términos de ataques a nuestra comunidad”.