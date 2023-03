En reversa, Biden sopesa detener a familias migrantes

El gobierno de Biden está considerando detener a familias migrantes que cruzan ilegalmente a Estados Unidos mientras se prepara para poner fin a las restricciones por el COVID-19 en la frontera entre Estados Unidos y México, según funcionarios estadounidenses familiarizados con los planes. Eso sería un cambio importante después de que a fines de 2021 los funcionarios dejaran de retener a las familias en los centros de detención.

Los funcionarios de Seguridad Nacional están trabajando en cómo manejar un aumento esperado de migrantes en la frontera una vez que se levanten en mayo las restricciones de COVID-19 que han estado vigentes desde 2020. La detención es una de varias ideas en discusión y nada ha sido finalizado, dijeron los funcionarios.

Si las familias fueran detenidas, serían retenidas por períodos cortos de tiempo, tal vez solo unos pocos días, y sus casos se acelerarían a través de la corte de inmigración, dijo un funcionario. Los funcionarios no estaban autorizados a hablar públicamente sobre las deliberaciones internas y hablaron bajo condición de anonimato.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se negó a comentar sobre los “rumores” de que la política estaba bajo consideración. “No digo que lo sea, no digo que no lo sea”, dijo. Se negó a decir si el presidente Joe Biden creía que la detención de familias era humana.

Según la política actual, las familias que llegan a la frontera entre EE. UU. y México son liberadas en EE. UU. y se les dice que comparezcan ante un tribunal de inmigración en una fecha posterior. Durante el apogeo de la pandemia, pocas familias fueron detenidas, y los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. ahora están utilizando esas instalaciones para retener a adultos solteros que cruzan la frontera ilegalmente.

Pero EE. UU. se ha movido cada vez más para restringir a los migrantes , ya que enfrenta un número récord de personas que llegan a la frontera con México en busca de asilo y está teniendo cierto éxito en reducir la cantidad de migrantes que realizan un viaje peligroso y, a menudo, mortal.

La sugerencia de detener nuevamente a las familias fue recibida con desdén por parte de los defensores de la inmigración, quienes señalan estudios que muestran cuán perjudicial puede ser la detención para los niños y las familias. Muchos dijeron que se sorprendieron al escuchar la posibilidad porque les habían dicho que las familias ya no serían detenidas.

“La administración de Biden busca encontrar un equilibrio que proteja los derechos de quienes huyen de la persecución y la violencia y el deseo de mejorar el orden en el procesamiento de asilo”, dijo Sergio Gonzales, director ejecutivo del Immigration Hub. “Detener a las familias no tiene cabida en esta búsqueda. Imploramos a la administración que rechace esta práctica vergonzosa y retrógrada”.

En 2020, el propio Biden dijo en un tuit después de los informes de que los niños estaban siendo liberados pero no sus padres: “Los niños deben ser liberados de la detención de ICE con sus padres de inmediato. Esto es bastante simple, y no puedo creer que tenga que decirlo: las familias deben estar juntas”.

Una nueva encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research muestra cierto apoyo para cambiar la cantidad de inmigrantes y solicitantes de asilo que pueden ingresar al país. Aproximadamente 4 de cada 10 adultos estadounidenses dicen que el nivel de inmigración y solicitantes de asilo debería reducirse, mientras que aproximadamente 2 de cada 10 dicen que debería ser más alto, según la encuesta. Alrededor de un tercio quiere que los números sigan siendo los mismos.

Los cruces fronterizos ilegales se desplomaron después de que Biden anunciara el 5 de enero que los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos serían devueltos a México si cruzaban ilegalmente. Al mismo tiempo, la administración anunció que hasta 30,000 personas de esos cuatro países podrían venir mensualmente si aplicaran en línea, llegaran a un aeropuerto y tuvieran un patrocinador financiero. La Patrulla Fronteriza detuvo a migrantes 128.410 veces en la frontera mexicana en enero, un 42% menos que en diciembre, que fue el mes más alto registrado. Las cifras de febrero no se han hecho públicas, pero uno de los funcionarios dijo a AP que los migrantes fueron detenidos unas 130.000 veces.

El mes pasado, la administración dijo que, en general, negaría el asilo a los migrantes que se presentan en la frontera sur de EE. UU. sin primero buscar protección en un país por el que pasaron, lo que refleja un intento de la administración Trump que nunca tuvo efecto porque fue bloqueado en la corte.

Pero la mayoría de estos esfuerzos no incluyen a las familias, que reciben un trato diferente debido a los niños que viajan. Pero los padres que temen la detención también pueden comenzar a enviar a sus hijos solos, y el número de migrantes no acompañados también está aumentando.

“Estoy alarmado por los informes noticiosos de que la administración está considerando restablecer las políticas de detención familiar”, dijo Bennie Thompson, D-Miss, el miembro de mayor rango en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara. “Estas políticas no solo son crueles y dañinas para los niños, sino que no impiden que las familias viajen a los Estados Unidos”.

La administración tiene capacidad para albergar a unas 3.000 personas en dos centros de detención familiar en Texas.

Tanto la administración de Obama como la de Trump detuvieron a las familias en esas instalaciones hasta que terminaron sus casos de inmigración, aunque una orden judicial impide que el gobierno retenga a los niños más de 20 días . Un tercer centro de detención en Pensilvania fue cerrado hace unos meses.

Jean-Pierre rechazó las críticas de que Biden estaba restableciendo algunas de las políticas del expresidente Donald Trump, quien, entre los principales cambios que hizo en el sistema de inmigración, restringió severamente el asilo y separó por la fuerza a los niños de sus padres en la frontera en una política denunciado en todo el mundo como inhumano.

″Muchas personas han comparado lo que está haciendo el presidente, ya sea extendiendo lo que hizo Trump o siendo muy parecido a Trump”, dijo Jean-Pierre. “Eso no es lo que está pasando aquí”.

Los funcionarios de la administración están poniendo fin a la emergencia nacional el 11 de mayo provocada por la pandemia. Debido a que las restricciones fronterizas conocidas como Título 42 están vinculadas a la emergencia nacional, la administración también planea terminarlas el 11 de mayo. La Corte Suprema de EE. UU. está sopesando un esfuerzo liderado por los republicanos para mantenerlas vigentes, pero eliminó los argumentos orales . sobre el caso de su calendario.

La mayoría de los migrantes que vienen en busca de asilo en realidad no obtienen asilo, según datos del gobierno de EE. UU. Solo alrededor del 30% se consideran elegibles según la ley de EE. UU., que define de manera limitada quién califica. Muchas personas que vienen buscan una vida mejor y huyen de la pobreza y la devastación en sus países de origen, pero eso no significa que se queden en los EE. UU.

Los dos centros de detención de Texas están en Karnes City y en Dilley. Es probable que las familias vuelvan a ser detenidas en Dilley, que se utilizó para detener a familias durante las administraciones de Obama y Trump. The New York Times informó por primera vez que los funcionarios estaban considerando detener a las familias nuevamente.