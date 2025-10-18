El superintendente de Iowa detenido por ICE afirmó falsamente que era ciudadano estadounidense

El ex superintendente del distrito escolar más grande de Iowa afirmó falsamente ser ciudadano estadounidense en un formulario federal y poseía conscientemente varias armas de fuego ilegalmente, según una acusación recientemente presentada que plantea la posibilidad de una larga pena de prisión.

Un gran jurado federal emitió el jueves la acusación formal de dos cargos contra el exsuperintendente escolar de Des Moines, Ian Roberts, por un cargo de declaración falsa para obtener un empleo y un cargo de posesión ilegal de un arma de fuego durante su estancia ilegal en el país. En conjunto, los cargos conllevan una pena máxima de hasta 20 años de prisión.

Roberts, quien es originario de Guyana y trabajó durante dos décadas en distritos escolares de todo Estados Unidos, fue detenido el 26 de septiembre por agentes de Inmigración y Control de Aduanas en una operación selectiva que conmocionó a la comunidad.

Las autoridades afirmaron que Roberts carecía de autorización para trabajar en Estados Unidos y huyó de los agentes que lo detuvieron por una infracción de tránsito mientras conducía su Jeep Cherokee, expedido por el distrito. Posteriormente, Roberts fue detenido en una zona boscosa con la ayuda de la Patrulla Estatal de Iowa. Las autoridades encontraron una pistola envuelta en una toalla dentro de su vehículo, según los investigadores, junto con 3.000 dólares en efectivo.

Las Escuelas Públicas de Des Moines contrataron a Roberts en 2023 para dirigir su distrito de aproximadamente 30,000 estudiantes. Días después de su detención, Roberts renunció a su cargo, que incluía un salario anual de $286,716.

La acusación formal alega que Roberts hizo una “declaración falsa” en un formulario de verificación de elegibilidad de empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, conocido como I-9, afirmando que era ciudadano estadounidense cuando sabía que no lo era.

El abogado de Roberts, Alfredo Parrish, dijo que su cliente no estaba sorprendido por la acusación y que lucharía contra los cargos en el juicio.

“El Dr. Roberts pretende declararse inocente porque es inocente de estos cargos”, dijo. “Nuestro sistema de inmigración, como la mayoría de los estadounidenses entienden, está en ruinas”.

El viernes, el distrito se negó a entregar el formulario I-9 en respuesta a una solicitud de registros públicos presentada por The Associated Press, alegando que se trataba de un expediente personal confidencial según la ley de Iowa y que también formaba parte de la investigación federal. Funcionarios del distrito afirmaron que Roberts también presentó una licencia de conducir y una tarjeta del Seguro Social como parte del proceso de verificación.

Las autoridades afirman que Roberts llegó a Estados Unidos en la década de 1990 y que su autorización de trabajo expiró en 2020. Un juez de inmigración emitió una orden final de deportación el año pasado tras una audiencia en la que Roberts no compareció, y su solicitud de reabrir el proceso fue rechazada a principios de este año. El abogado de Roberts argumenta que un exabogado le hizo creer a su cliente que la apelación se había resuelto a su favor.

Tras su detención por ICE, Roberts fue transferido a la custodia de los Alguaciles Federales el 2 de octubre para enfrentar un cargo federal por posesión de armas de fuego. Roberts, de 54 años, permanece en la Cárcel del Condado de Polk en Des Moines.

Además de la que se encontraba en su vehículo cuando fue arrestado, se encontraron otras tres armas de fuego durante un registro en la casa de Roberts, informaron las autoridades. La acusación describe las cuatro armas, incluyendo dos pistolas, un rifle y una escopeta.

El cargo de armas de fuego conlleva una pena de hasta 15 años de prisión, mientras que el cargo de declaración falsa conlleva hasta cinco años.

El Departamento de Seguridad Nacional ha hecho públicos los extensos antecedentes penales de Roberts, incluyendo un arresto en 2020 en el estado de Nueva York por posesión ilegal de un arma, cuyos detalles se mantienen bajo secreto. En 2021, fue citado por una infracción menor relacionada con armas de fuego en Pensilvania, relacionada con el almacenamiento de un rifle de caza en su vehículo.

Las repercusiones del caso han sido generalizadas. El distrito presentó una demanda alegando que la consultora que contrató durante la búsqueda de superintendente para 2023 no investigó adecuadamente los antecedentes de Roberts. La firma ha defendido su trabajo, que incluyó señalar una discrepancia relacionada con un doctorado falsamente declarado por Roberts en un currículum.

El auditor estatal Rob Sand anunció esta semana que su oficina investigará las finanzas del distrito en respuesta a una solicitud externa. La medida se produjo después de que AP informara que Roberts había presionado para adjudicar los servicios del distrito a una firma que lo contrató como consultor, a pesar del conflicto de intereses.

La presidenta de la Junta Escolar, Jackie Norris, finalizó su campaña para el Senado de los Estados Unidos el jueves, citando la necesidad de liderar al distrito durante la crisis. El distrito solicita a los votantes que aprueben un referéndum sobre un bono de $265 millones el próximo mes, el cual aumentaría los impuestos a la propiedad para financiar mejoras en programas y edificios.