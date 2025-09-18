El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk temía que la policía le disparara antes de entregarse

Tyler Robinson, el hombre de Utah acusado de asesinar a Charlie Kirk , tenía miedo de que la policía le disparara y finalmente aceptó entregarse sólo si lo hacía de forma pacífica, dijo el miércoles un sheriff involucrado en su detención.

Robinson parecía tranquilo y sombrío cuando llegó con sus padres para entregarse el jueves pasado en la oficina del Sheriff del Condado de Washington, un día después de que Kirk fuera asesinado a tiros en la Universidad del Valle de Utah, dijo el Sheriff Nate Brooksby.

«No quería un gran equipo SWAT en casa de sus padres ni en su apartamento», dijo el sheriff, quien solo participó en la entrega y no en la investigación en general. «Tenía mucho miedo de que la policía le disparara».

El martes, los fiscales acusaron a Robinson, de 22 años, de asesinato capital y anunciaron que buscarán la pena de muerte mientras revelaban una serie de mensajes incriminatorios y evidencia de ADN que dicen conectan a Robinson con el asesinato de Kirk, un destacado activista conservador y confidente del presidente Donald Trump .

Robinson también afrontó su primera audiencia el martes, donde un juez anunció que le asignaría un abogado para que lo representara. El miércoles se dejó un mensaje en la oficina del defensor público del condado.

La familia de Robinson se ha negado a hacer comentarios a The Associated Press desde su arresto.

El tiroteo del 10 de septiembre , que conmocionó al país y expuso profundas divisiones políticas, también dejó conmocionado al campus del Valle de Utah. El miércoles, los estudiantes que regresaban para el primer día de clases desde entonces se reunieron en silencio y observaron el patio atrincherado donde Kirk fue alcanzado mientras hablaba con los estudiantes.

Había puestos de atención que ofrecían animales de peluche, dulces y conexiones con asesoramiento por todo el campus.

Matthew Caldwell, de 24 años, dijo que sus compañeros de clase estaban más tranquilos y parecían más genuinos acerca de estar en clase incluso cuando todavía había tristeza en el aire.

“La forma en que nos tratamos con nuestras palabras puede, en última instancia, llevar a situaciones como esta”, dijo. “Y creo que ahora todos lo comprenden un poco mejor”.

Desde el tiroteo, el presidente republicano ha amenazado con tomar medidas drásticas contra lo que él llama la «izquierda radical» y clasificar a algunos grupos como terroristas nacionales. El expresidente demócrata Barack Obama declaró esta semana que Trump ha dividido aún más al país en lugar de trabajar para unir a la gente.

El miércoles, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes pidió a los directores ejecutivos de Discord, Steam, Twitch y Reddit que testifiquen sobre cómo están regulando sus plataformas para prevenir la violencia.

“El Congreso tiene el deber de supervisar las plataformas en línea que los radicales han utilizado para promover la violencia política”, dijo el representante republicano James Comer , presidente del comité, lo que indica un cambio para los republicanos del Congreso , que anteriormente habían examinado las plataformas en línea por vigilar la libertad de expresión .

Robinson sabía que su captura era inevitable, dice el sheriff

El tiroteo en Utah Valley ocurrió a más de tres horas de donde Robinson creció, cerca de St. George.

Por eso, el sheriff del condado de Washington dijo que se quedó atónito cuando un detective retirado y un amigo de la familia Robinson llamaron para decirle que conocía la identidad del tirador y que estaban tratando de convencerlo de que fuera voluntariamente.

«No pude comprender lo que realmente salió de su boca», dijo Brooksby.

El sheriff dijo que le informaron que Robinson posiblemente tenía tendencias suicidas y se encontraba en una zona remota del suroeste del condado de Utah. Una hora después, Robinson llegó a la oficina del sheriff, donde fue recibido por detectives vestidos de civil.

“Sabía que era inevitable que lo atraparan”, dijo el sheriff. “Si al final logramos que se entregue pacíficamente por su propia cuenta, haré algunas concesiones para que así sea”.

Nota oculta en el apartamento del sospechoso

Los investigadores dicen que después de que Robinson disparó el único tiro fatal, le envió un mensaje de texto a su pareja romántica y le dijo que buscara una nota debajo de un teclado.

“Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar”, decía según documentos judiciales.

Tras expresar su conmoción, su pareja, que vivía con Robinson, le preguntó si él era el tirador. Robinson respondió: «Lo soy, lo siento».

El fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, dijo que el ADN en el gatillo del rifle utilizado para matar a Kirk coincidía con el de Robinson.

Los investigadores investigan si Robinson recibió ayuda

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dicen que están investigando si otros sabían sobre los planes de Robinson o ayudaron, pero no han dicho si su compañero está entre los investigados, solo expresaron su agradecimiento por el hecho de que el compañero compartió información.

Al parecer, su pareja nunca acudió a la policía tras recibir los mensajes. Robinson permaneció prófugo durante más de un día hasta que sus padres lo reconocieron en una foto difundida por las autoridades.

La seguridad el día del ataque también se está analizando más de cerca . Utah Valley está realizando una revisión, según declaró el miércoles la rectora de la universidad, Astrid S. Tuminez.

¿Charlie Kirk fue atacado por sus opiniones anti-transgénero?

Las autoridades no han revelado un motivo claro del tiroteo, pero Gray afirmó que Robinson escribió en un mensaje de texto sobre Kirk a su pareja: «Ya me harté de su odio. Hay odios que no se pueden negociar».

A Kirk, un padre de dos hijos de 31 años, se le atribuye haber dinamizado el movimiento juvenil republicano y haber ayudado a Trump a recuperar la Casa Blanca en 2024. Su organización política, Turning Point USA, con sede en Arizona, acercó a jóvenes cristianos evangélicos a la política a través de las redes sociales, su podcast y eventos en el campus.

Si bien los documentos judiciales indican que Robinson escribió en un texto que había planeado el ataque durante más de una semana, las autoridades no han dicho qué creen que eso implicó.

Gray se negó a responder si Robinson atacó a Kirk por sus opiniones antitransgénero. Kirk recibió un disparo mientras respondía a una pregunta sobre tiroteos masivos y personas transgénero.

Robinson estaba involucrado en una relación romántica con su compañera de habitación, quien según los investigadores es transgénero.

Los padres dijeron que su hijo se volvió más político.

La madre de Robinson dijo a los investigadores que su hijo había virado políticamente hacia la izquierda en el último año y se había vuelto más partidario de los derechos de los homosexuales y las personas transgénero, dijo Gray.

Ella lo reconoció cuando las autoridades publicaron una fotografía del sospechoso y sus padres lo confrontaron, momento en el que Robinson dijo que quería suicidarse, dijo Gray.

Robinson detalló los movimientos después del tiroteo

En un intercambio de texto con su compañero publicado por las autoridades, Robinson escribió que planeaba recuperar su rifle de su «punto de entrega», pero que el área estaba «bloqueada».

Los textos, que Robinson luego le pidió a su pareja que borrara, no incluían marcas de tiempo, lo que deja sin aclarar cuánto tiempo después del tiroteo Robinson envió los mensajes.

Para ser sincero, esperaba guardar este secreto hasta mi muerte de viejo. Lamento involucrarlo, escribió Robinson.