El presidente Johnson enfrenta decisiones difíciles sobre el cierre parcial del gobierno y el debate sobre ICE

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, enfrenta días difíciles por delante tratando de lograr la aprobación de un paquete de fondos federales y evitar un cierre parcial prolongado del gobierno mientras se intensifica el debate sobre las amplias operaciones de control de inmigración del gobierno de Trump .

Johnson indicó que depende de la ayuda del presidente Donald Trump para asegurar su aprobación. Trump llegó a un acuerdo con los senadores para separar los fondos del Departamento de Seguridad Nacional de un paquete más amplio tras la indignación pública por dos muertes a tiros durante las protestas en Minneapolis contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según el plan aprobado por el Senado, el DHS recibiría fondos temporalmente hasta el 13 de febrero, lo que establece una fecha límite para que el Congreso intente alcanzar un consenso sobre las nuevas restricciones a las operaciones del ICE.

«El presidente está liderando esto», dijo Johnson, republicano por Luisiana, a «Fox News Sunday».

«Es su decisión hacerlo de esta manera», dijo el orador, añadiendo que el presidente republicano «ya ha admitido que quiere bajar el volumen» de las redadas y operativos federales de inmigración.

La primera prueba será el lunes por la tarde durante una reunión del comité, donde Johnson necesitará su propia mayoría republicana para avanzar con el paquete, después de que los demócratas se negaran a proporcionar los votos necesarios para una rápida consideración. Johnson expresó su esperanza de que el trabajo pueda concluir para una votación en el pleno de la Cámara, al menos para el martes.

Los demócratas se aferran a los cambios en ICE

Los demócratas exigen restricciones al ICE que vayan más allá de los 20 millones de dólares para cámaras corporales que ya están en el proyecto de ley y quieren exigir que los agentes federales de inmigración se desenmascaren y se identifiquen y están presionando para que se ponga fin a las patrullas itinerantes, entre otros cambios.

«Lo que está claro es que el Departamento de Seguridad Nacional necesita una reforma drástica», dijo el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York, en el programa «This Week» de ABC.

Jeffries dijo que la administración necesita comenzar las negociaciones ahora, no durante las próximas dos semanas, sobre los cambios en las operaciones de control de inmigración .

“Deberían quitarse las mascarillas”, dijo. “En nuestra opinión, las órdenes judiciales deberían ser absolutamente necesarias, de conformidad con la Constitución, antes de que agentes del DHS o del ICE irrumpan en las casas de los estadounidenses o saquen a la gente de sus vehículos”.

Los republicanos hacen sus propias demandas

Al mismo tiempo, los republicanos de la Cámara de Representantes, con algunos aliados en el Senado, están haciendo sus propias demandas, mientras trabajan para apoyar la ofensiva de Trump contra los inmigrantes en Estados Unidos.

El House Freedom Caucus ha insistido en una mayor financiación para Seguridad Nacional mientras que ciertos republicanos están presionando para incluir otras medidas, incluida la Ley SAVE , una prioridad improbable de Trump que requeriría prueba de ciudadanía antes de que los estadounidenses sean elegibles para participar en las elecciones y votar.

Johnson dijo que hablaría con los legisladores durante el día siguiente para ver qué se necesita para ganar su apoyo.

Trabajadores sin sueldo si se prolonga el cierre parcial del gobierno

Mientras tanto, varias agencias federales están atrapadas en el impasse financiero luego de que el gobierno entró en un cierre parcial durante el fin de semana.

Defensa, salud, transporte y vivienda se encuentran entre los sectores que recibieron directrices de cierre por parte de la administración, aunque muchas operaciones se consideran esenciales y los servicios no se interrumpen necesariamente. Los trabajadores podrían quedar sin sueldo si el impasse se prolonga. Algunos podrían ser suspendidos temporalmente.

Los legisladores de ambos partidos están cada vez más preocupados de que el cierre perturbe la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, de la que dependen para ayudar a los electores de los estados después de tormentas y otros desastres.

Esta es la segunda vez en pocos meses que las operaciones del gobierno federal se ven interrumpidas debido a que el Congreso utiliza el proceso anual de financiación como palanca para lograr cambios en las políticas. El otoño pasado, los demócratas provocaron lo que se convirtió en el cierre federal más largo de la historia, de 43 días, en protesta por el vencimiento de las exenciones fiscales al seguro médico.

Ese cierre gubernamental concluyó con la promesa de votar sobre las propuestas para extender los créditos fiscales de la Ley de Atención Médica Asequible. Sin embargo, ante la oposición del Partido Republicano, los demócratas no lograron su objetivo de mantener los subsidios. Las primas de seguros se dispararon el año nuevo para millones de personas.

Trump quiere un fin rápido del cierre

Esta vez, la administración ha señalado su interés en resolver más rápidamente el cierre.

Johnson dijo que estaba en la Oficina Oval la semana pasada cuando Trump, junto con el zar fronterizo Tom Homan, habló con el líder demócrata del Senado Chuck Schumer de Nueva York para trabajar en un acuerdo sobre cambios en la aplicación de la ley migratoria.

«Creo que estamos en camino de llegar a un acuerdo», dijo Johnson en el programa «Meet the Press» de NBC.

Las cámaras corporales, que ya están previstas en el paquete, y el fin de las patrullas itinerantes de los agentes de inmigración son áreas de posible acuerdo, dijo Johnson.

Pero dijo que quitarles las máscaras y ponerles nombres a los uniformes a los agentes podría generar problemas a los agentes del orden, ya que están siendo atacados por los manifestantes y su información personal se publica en línea.

«No creo que el presidente lo apruebe, y no debería hacerlo», dijo Johnson en Fox.

Los demócratas, sin embargo, dijeron que las operaciones de inmigración están fuera de control y deben terminar en Minneapolis y otras ciudades.

Un número creciente de legisladores piden que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sea despedida o destituida .

“Lo que está sucediendo en Minnesota en este momento es una distopía”, dijo el senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, quien lideró los esfuerzos para mantener la línea a favor de más cambios.

“ICE está haciendo que este país sea menos seguro, no más seguro hoy”, dijo Murphy en “Fox News Sunday”.

“Nuestro enfoque durante las próximas dos semanas tiene que ser frenar a una agencia de inmigración sin ley e inmoral”.