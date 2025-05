El New York Times gana 4 Pulitzer, el New Yorker 3; el Washington Post gana por la cobertura del tiroteo de Trump

The New York Times ganó cuatro Premios Pulitzer y The New Yorker tres el lunes por periodismo en 2024 que abordó temas como la crisis del fentanilo, las fuerzas armadas estadounidenses y el intento de asesinato del presidente Donald Trump el verano pasado.

La prestigiosa medalla al servicio público de los Pulitzer fue otorgada a ProPublica por segundo año consecutivo. Kavitha Surana, Lizzie Presser, Cassandra Jaramillo y Stacy Kranitz fueron galardonadas por informar sobre mujeres embarazadas que fallecieron después de que los médicos retrasaran la atención urgente en estados con leyes estrictas sobre el aborto.

El Washington Post ganó por su cobertura «urgente y esclarecedora» de las últimas noticias sobre el intento de asesinato de Trump. Los Pulitzer honraron a Ann Telnaes, quien renunció al Post en enero después de que el medio se negara a publicar su caricatura editorial, en la que satirizaba a los directores tecnológicos —incluido el dueño del Post, Jeff Bezos—, insinuando su interés por Trump. Los Pulitzer elogiaron su «valentía».

Los Premios Pulitzer premiaron a los mejores periodistas de 2024 en 15 categorías, además de ocho categorías artísticas , incluyendo libros, música y teatro. El ganador en la categoría de servicio público recibió una medalla de oro. Los demás ganadores recibieron $15,000.

El New York Times demostró su alcance al premiar reportajes desde Afganistán, Sudán, Baltimore y Butler, Pensilvania. Doug Mills ganó en fotografía de noticias de última hora por sus imágenes del intento de asesinato de Trump, incluyendo una que capturó una bala en el aire cerca del candidato republicano.

Azam Ahmed y Christina Goldbaum, del Times, y el escritor colaborador Matthieu Aikins ganaron un premio de reportaje explicativo por analizar los fallos de la política estadounidense en Afganistán. Declan Walsh y el equipo del Times ganaron por una investigación sobre el conflicto de Sudán.

Un gran hito para un nuevo medio de comunicación local

El Times también colaboró ​​con The Baltimore Banner, cuyos reporteros Alissa Zhu, Nick Thieme y Jessica Gallagher ganaron premios en periodismo local por sus artículos sobre la crisis del fentanilo en esa ciudad y su efecto desproporcionado en los hombres negros. The Banner se creó hace tres años con varios empleados que habían dejado el Baltimore Sun.

“Este es un gran logro para nosotros”, declaró el editor jefe Kimi Yoshino en una entrevista. “Hoy le dije a la redacción que ni en sueños imaginaba que estaríamos aquí en este momento. Es un testimonio del poder de las noticias locales, de la necesidad de las noticias locales y de lo que los periodistas pueden lograr cuando se centran en historias importantes de nuestra comunidad”.

The Banner creó un modelo estadístico que compartió con periodistas en ciudades como Boston, Chicago y San Francisco para sus historias allí, dijo.

Reuters ganó por su propia serie de investigación sobre el fentanilo, que muestra cómo la regulación laxa tanto dentro como fuera de Estados Unidos hace que la droga sea barata y ampliamente disponible. inewsource.org en San Diego fue finalista en la categoría de informes y comentarios ilustrados por sus historias sobre el fentanilo.

Mosab Abu Toha, de The New Yorker, ganó por sus comentarios sobre Gaza. La revista también ganó por su podcast «In the Dark» sobre la matanza de civiles iraquíes a manos del ejército estadounidense y en fotografía de reportaje por las fotos de Moises Saman de la prisión de Sednaya en Siria.

El Wall Street Journal ganó un Pulitzer por su reportaje sobre Elon Musk, «incluyendo su giro hacia la política conservadora, su consumo de drogas legales e ilegales y sus conversaciones privadas con el presidente ruso Vladimir Putin», según declaró la junta del Pulitzer. El Journal también fue finalista por su reportaje sereno sobre la difícil situación de Evan Gershkovich, quien se encontraba en prisión en Rusia.

Una mención especial para una carrera que cubre los derechos civiles

Los Pulitzer también otorgaron una mención especial al difunto Chuck Stone por su labor en la cobertura del movimiento por los derechos civiles. El periodista pionero fue el primer columnista negro del Philadelphia Daily News y fundó la Asociación Nacional de Periodistas Negros.

Mark Warren, de Esquire, ganó el premio de redacción por su retrato de un pastor bautista y alcalde de una pequeña ciudad que murió por suicidio después de que su vida secreta en línea fuera expuesta por un sitio de noticias de derecha.

Alexandra Lange, escritora colaboradora de Bloomberg CityLab, ganó un premio de la crítica por su escritura “elegante y que expande el género” sobre espacios públicos para familias.

Raj Mankad, Sharon Steinmann, Lisa Falkenberg y Leah Binkovitz, del Houston Chronicle, ganaron el premio Pulitzer en redacción editorial por su serie sobre cruces de trenes peligrosos.

Associated Press fue finalista en la categoría de noticias de última hora por su propia cobertura del intento de asesinato de Trump, y en la categoría de periodismo de investigación por su asociación con PBS FRONTLINE y el Centro Howard para el Periodismo de Investigación de la Universidad de Maryland y la Universidad Estatal de Arizona por historias que documentan más de 1.000 muertes a manos de la policía que utilizan métodos de sometimiento de personas que se suponía no eran letales.