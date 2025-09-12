El Metro va camino de tener el «año con menor criminalidad de la historia», afirma el director general

El gerente general de Metro, Randy Clarke, dijo que la agencia de tránsito está «en su nivel más bajo de criminalidad en ocho años, y en realidad estamos en camino de alcanzar el año con el nivel de criminalidad más bajo que hayamos tenido».

Clarke se dirigió a la junta directiva de Metro el jueves, unos días después de que Metro publicara su Informe Anual de Excelencia en el Servicio del año fiscal 2025 , que mostró que la delincuencia en todo el sistema cayó un 43% entre junio de 2024 y junio de 2025.

La mayor caída se registró en los robos de vehículos en las estaciones, que disminuyeron casi un 60 %. Los casos de hurto disminuyeron un 33 %, mientras que los robos y las agresiones disminuyeron más de un 20 % cada uno. Esto continúa una tendencia a la baja que comenzó en 2023, con una reducción del 50 % en la delincuencia general en comparación con hace dos años.

“Claramente queremos cero delitos, la sociedad quiere cero delitos”, dijo Clarke, afirmando que proteger a los pasajeros, empleados y propiedades será una prioridad constante. “El trabajo nunca terminará”.

Clarke afirmó que la mejora en la seguridad contra la delincuencia: «Francamente, es probablemente el indicador de por qué el número de pasajeros ha vuelto tanto a nuestro sistema: porque la gente se siente segura en el sistema».

Mientras tanto, el número de pasajeros está en aumento, impulsado en parte por el impulso de regreso a la oficina en el área de Washington D. C. Metro registró 264 millones de viajes durante el último año fiscal, lo que representa un aumento del 9 %.

¿Qué se puede hacer para mejorar el desempeño puntual?

La junta discutió los hallazgos de las recientes caídas en el desempeño puntual tanto del Metrorail como del Metrobus.

Según Tom Webster, director de planificación y desempeño del Metro, “Hay un límite para nuestra tecnología de los años 70 y todos los factores humanos que intervienen en la prestación del servicio”, además de “los factores humanos de los clientes que utilizan nuestro sistema”.

Le dijo a la junta: “El próximo gran salto en el desempeño puntual del ferrocarril es la reinversión en el sistema de señalización del Metro, para reemplazar la tecnología heredada de los años 70, lo que requerirá una inversión de capital sustancial por parte de la región”.

En lo que respecta a los autobuses, Webster dijo que el mayor desafío fundamental es la congestión en las carreteras de la zona.

“El siguiente nivel sería la inversión en infraestructura y tecnología para priorizar el uso de autobuses en las carreteras, particularmente donde tenemos un alto número de pasajeros, alta frecuencia y un servicio de alta capacidad, que compite con vehículos de un solo ocupante y automóviles estacionados que ralentizan nuestros autobuses”, dijo Webster.

Cuando se le pidió un ejemplo de los pasos intermedios que Metro ha tomado para mejorar el rendimiento de los autobuses, Webster citó su asociación en el proyecto 11th St NW Bus Priority del Distrito, desde Pennsylvania Avenue hasta L Street.

Los carriles de autobús pintados reducen la necesidad de que los autobuses se incorporen al tráfico y salgan del tráfico mientras recogen pasajeros.

«Es un enfoque táctico que acelera los autobuses», dijo Webster.

Otras mejoras de infraestructura y tecnología involucrarían la prioridad de las señales de tránsito , una tecnología que sincroniza las señales de tráfico de una región para dar prioridad a los vehículos de transporte público: “Permite que los autobuses se muevan más rápido a través de áreas congestionadas e intersecciones que tienden a atascarse en el tráfico”.