El magnate de criptomonedas Do Kwon se declara culpable de fraude ante un juez

El magnate surcoreano de las criptomonedas Do Kwon, acusado de estar detrás de una quiebra multimillonaria hace tres años, se declaró culpable de fraude ante un juez de Nueva York, según documentos judiciales publicados el martes.

Kwon, fundador de Terraform Lab y promotor de dos criptomonedas clave en la quiebra, enfrentaba nueve cargos en una acusación formal presentada por la fiscalía en enero de 2025, de la que inicialmente se declaró inocente.

Pero modificó su declaración en una audiencia ante el juez federal Paul Engelmayer del Distrito Sur de Nueva York y será sentenciado el 11 de diciembre, según el expediente.

Kwon, de 33 años, fue extraditado el año pasado de Montenegro a Estados Unidos por su participación en un fraude relacionado con la quiebra de su empresa, que arrasó con unos 40.000 millones de dólares de los inversores y sacudió los mercados globales de criptomonedas.

El magnate de las criptomonedas fue arrestado en marzo de 2023 en el aeropuerto de Podgorica, capital de Montenegro, mientras se preparaba para abordar un vuelo a Dubái, en posesión de un pasaporte costarricense falso.

Antes de su arresto en la pequeña nación balcánica, había estado meses prófugo, tras huir de Corea del Sur y posteriormente de Singapur, cuando su empresa quebró en 2022.

Terraform Labs creó una criptomoneda llamada TerraUSD, que se comercializó como una «stablecoin», una moneda digital cuyo valor está vinculado a una moneda tradicional, en este caso el dólar.

Graduado de la universidad estadounidense de Stanford, con experiencia en Apple y Microsoft, Kwon la promocionó con éxito como la gran novedad en criptomonedas.

Los medios de comunicación en Corea del Sur lo describieron como «un genio».

Pero a pesar de los miles de millones en inversiones, TerraUSD y otra moneda creada por Terraform Labs, Luna, entraron en una espiral descendente en mayo de 2022.

Los expertos afirmaron que Kwon había creado una estafa piramidal, en la que muchos inversores perdieron los ahorros de toda su vida.

Las criptomonedas han sido objeto de un creciente escrutinio por parte de los reguladores tras una serie de controversias en los últimos años.