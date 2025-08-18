El impulso agresivo de Trump para hacerse cargo de la policía de DC puede ser un modelo para un enfoque en otras ciudades

La izquierda ve el intento del presidente Donald Trump de tomar el control de las fuerzas del orden en Washington como parte de una marcha multifacética hacia la autocracia —un «gobierno autoritario vengativo», como lo describió un activista— y como algo extraordinario en tiempos bastante normales en las calles de la capital. Para la derecha, es una decisión audaz para fracturar la corteza de la burocracia urbana demócrata y hacer de Washington D. C. un mejor lugar para vivir.

El lugar donde se resuelva ese debate —si es que alguna vez lo hace— puede determinar si Washington, un símbolo de Estados Unidos en toda su gloria de granito, historia, logros, desigualdad y disfunción, se convierte en un modelo, bajo la impronta de Trump, de cómo se vigilan, limpian y gestionan las ciudades, o se las arruina.

Bajo el nombre de su Grupo de Trabajo para Hacer de DC un Distrito de Columbia Seguro y Hermoso, Trump envió unos 800 soldados de la Guardia Nacional a las calles de Washington la semana pasada, declarando desde el principio: “Nuestra ciudad capital ha sido tomada por bandas violentas y criminales sedientos de sangre”.

El grunge también estaba en su mente. «Si nuestra capital está sucia, todo nuestro país está sucio, y no nos respetan».

Luego, intensificó la presión al declarar el control federal del departamento de policía del distrito y nombrar a un jefe de emergencia. Esto encendió las alarmas e incitó a los funcionarios locales a demandar para detener la iniciativa. «Nunca he visto una sola acción gubernamental que suponga una amenaza mayor para la ley y el orden que esta peligrosa directiva», declaró la jefa de policía, Pamela Smith .

El viernes, la administración Trump se retiró parcialmente de su esfuerzo por tomar el control del Departamento de Policía Metropolitana cuando un juez, escéptico de que el presidente tuviera la autoridad para hacer lo que intentó hacer, instó a ambas partes a llegar a un compromiso, lo que hicieron, al menos por ahora.

El Departamento de Justicia de Trump acordó dejar a Smith al mando, aunque seguía con la intención de instruir a su departamento sobre las prácticas policiales. En un nuevo memorando, la fiscal general Pam Bondi ordenó a la fuerza que cooperara con las autoridades migratorias federales, independientemente de cualquier ley municipal.

En esta ciudad de mayoría demócrata, a los funcionarios locales y a muchos ciudadanos no les gustó el despliegue de la Guardia Nacional. Al mismo tiempo, reconocieron que el presidente republicano tenía derecho a ordenarlo debido a las facultades únicas del gobierno federal en el distrito.

Pero el intento de Trump de tomar el control formal del departamento de policía, por primera vez desde que DC obtuvo una medida parcial de autonomía en la Ley de Autonomía de 1973, fue su línea roja.

Cuando los federales intervinieron

Sin duda, ha habido ocasiones en que el ejército estadounidense se ha desplegado en las calles estadounidenses, pero casi siempre ante disturbios o un evento catastrófico como los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. El uso de la fuerza por parte de Trump surgió de una emergencia que él presenció y que los funcionarios municipales —y muchos otros— no.

Trump, ajeno a los matices, ha usado el lenguaje de la emergencia para justificar gran parte de lo que ha hecho: sus deportaciones de extranjeros, sus aranceles, su despliegue a corto plazo de tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles y ahora su agresiva intervención en la policía de Washington.

Washington tiene delincuencia y una situación endémica de indigencia, como en todas las ciudades del país. Pero no hubo nada parecido a un incendio urbano que las masas consideraran necesario sofocar. La delincuencia violenta ha disminuido , como ocurre en muchas ciudades estadounidenses.

Washington también es una ciudad que la mayoría de los estadounidenses sienten como suya, o al menos como algo que les interesa. Más de 25 millones la visitaron en 2024, un año récord, además de más de 2 millones de personas del extranjero. Es donde los estudiantes de secundaria, en sus excursiones escolares, pueden comprobar lo que aprenden en clase, y quizás bailar al ritmo de la música pop con el hombre del reproductor de música que tan a menudo aparece frente a la Casa Blanca.

Washington es en parte un parque temático federal, con sus edificios históricos y museos, y en parte un centro, donde los restaurantes y los lobistas superan en número a cualquier presencia corporativa. Los barrios abarcan desde los lugares donde Jeff Bezos estableció un récord de precio de compra de vivienda hasta calles deprimidas en zonas económicamente deprimidas que también son focos de drogas y delincuencia.

En 1968, la capital era una ciudad en llamas con disturbios. Veinte años después, una ola de asesinatos y una epidemia de crack alimentaron la sensación de un lugar fuera de control. Pero en los últimos 30 años, la población de la ciudad y su riqueza colectiva han crecido.

¿Una emergencia inventada?

En ese contexto, el principal fiscal de Filadelfia, el fiscal de distrito Larry Krasner , un demócrata, criticó las medidas de Trump en Washington.

«¿De verdad hablas de una emergencia?», dijo Krasner, como si hablara con el presidente. «¿O es que hablas de una emergencia porque quieres fingir que todo es una emergencia para poder desplegar tanques?»

En Washington, una coalición de activistas llamada Not Above the Law denunció lo que consideraron simplemente el último paso de Trump para apoderarse de palancas de poder que no le corresponden.

“La avalancha de anarquía y actividades autocráticas se ha intensificado”, declaró Lisa Gilbert, copresidenta del grupo y copresidenta de Public Citizen. “Las últimas dos semanas deberían haberles demostrado a todos los estadounidenses que Donald Trump no se detendrá hasta que la democracia sea reemplazada por un régimen autoritario vengativo”.

Cincuenta millas al noreste, en la ciudad importante más cercana, el alcalde demócrata de Baltimore criticó lo que vio como un esfuerzo de Trump para distraer al público del dolor económico y de “la caída de la posición de Estados Unidos en el mundo”.

“Todos los alcaldes y jefes de policía de Estados Unidos trabajan con nuestros agentes federales locales para realizar una gran labor: perseguir a los traficantes de armas y a las organizaciones violentas”, dijo Brandon Scott. “¿Cómo es que, al dejarlos de hacer ese trabajo y enviarlos simplemente a patrullar las calles, nuestro país es más seguro?”

Pero el líder del sindicato de policía de DC, Gregg Pemberton, apoyó la intervención de Trump, aunque dijo que no debería volverse permanente.

“Apoyamos al presidente al reconocer que Washington, D.C., no puede continuar por este camino”, declaró Pemberton. Desde su perspectiva, “la delincuencia está fuera de control y nuestros agentes están al límite de sus capacidades”.

La Ley de Autonomía permite al presidente invocar ciertos poderes de emergencia sobre el departamento de policía durante 30 días, tras los cuales el Congreso debe decidir si extiende el período. El intento de Trump de usar esta disposición despertó el interés de algunos republicanos en el Congreso por darle aún más margen de maniobra.

Entre ellos, el representante Andy Ogles de Tennessee redactó una resolución que eliminaría el límite temporal del control federal. Esto, según declaró a Fox News Digital, «le daría al presidente todo el tiempo y la autoridad que necesita para acabar con la anarquía, restablecer el orden y recuperar nuestra capital de una vez por todas».

Esto plantea una pregunta que Trump ha insinuado con vehemencia y que otros también se plantean: si el distrito tiene éxito —al menos, éxito a ojos del presidente—, ¿qué podría significar eso para otras ciudades estadounidenses que, según él, necesitan reformas? ¿Hacia dónde se dirige —o podría dirigir— el gobierno federal?