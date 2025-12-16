El hijo de Rob Reiner, Nick, fue arrestado después de que el director y su esposa fueron encontrados muertos en su casa

El hijo de 32 años del ícono de Hollywood Rob Reiner fue arrestado bajo sospecha de asesinato y detenido sin derecho a fianza el lunes por la muerte a puñaladas de sus padres en su casa de Los Ángeles, dijeron las autoridades.

El caso será entregado a la fiscalía el martes, donde se considerarán los cargos formales contra Nick Reiner , quien fue detenido horas después de que Rob Reiner y Michele Singer Reiner fueran hallados muertos. La policía no ha revelado el motivo de los asesinatos.

Los representantes de la familia Reiner no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios, y no estaba claro de inmediato si Nick Reiner tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre.

Rob y Nick Reiner exploraron su difícil relación y la lucha de Nick Reiner con las drogas en una película semiautobiográfica de 2016, » Being Charlie «. Nick Reiner ha hablado públicamente de sus problemas con la adicción. A los 18 años, había entrado y salido de centros de tratamiento, con episodios de indigencia y recaídas entre ambos.

Los cuerpos fueron descubiertos el domingo por la tarde en la casa del exclusivo barrio de Brentwood, y los investigadores creen que fueron apuñalados, según informó un agente del orden a The Associated Press. El agente, quien fue informado sobre la investigación, no pudo revelar los detalles públicamente y habló con AP bajo condición de anonimato.

Su papel como Michael “Meathead” Stivic en el clásico televisivo de los años 70 de Norman Lear “All in the Family”, como un contrapunto liberal al Archie Bunker de Carroll O’Connor lo catapultó a la fama y le valió dos premios Emmy.

Hijo del legendario comediante Carl Reiner, Rob Reiner se casó con la fotógrafa Michele Singer Reiner en 1989. Se conocieron mientras él dirigía «Cuando Harry conoció a Sally». Tuvieron tres hijos: Nick, Jake y Romy.

Reiner declaró al New York Times en 1989 que el director de fotografía de «Cuando Harry conoció a Sally», Barry Sonnenfeld, predijo que se casaría con ella. «Miré a mi alrededor y vi a esta chica, ¡y vaya! Me sentí atraído al instante», dijo Reiner.

Michele Singer Reiner fue productora de “Spinal Tap II: The End Continues”, “God & Country”, “Albert Brooks: Defending My Life” y “Shock and Awe”, según IMDB. Anteriormente en su carrera, fotografió la portada del éxito de ventas de 1987 del presidente Donald Trump, “The Art of the Deal”.

Trump culpó el lunes a la abierta oposición de Rob Reiner al presidente por el asesinato del actor y director, emitiendo una afirmación sin fundamento en una publicación en las redes sociales que parecía destinada a denunciar a sus oponentes incluso frente a una tragedia.

Los familiares de Lear, el legendario productor que murió en 2023 , dijeron que la muerte de los Reiner los dejó desconsolados.

“Norman solía referirse a Rob como a un hijo, y su estrecha relación era extraordinaria, tanto para nosotros como para el mundo”, decía una declaración de la familia Lear. “Norman habría querido recordarnos que Rob y Michele dedicaron todo su esfuerzo a mejorar este país, y lo lograron a través de su arte, su activismo, su filantropía y su amor por la familia y los amigos”.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó las muertes como una pérdida devastadora para la ciudad.

“Las contribuciones de Rob Reiner resuenan en la cultura y la sociedad estadounidenses, y ha mejorado innumerables vidas gracias a su trabajo creativo y su lucha por la justicia social y económica”, declaró Bass en un comunicado. “Aclamado actor, director, productor, escritor y activista político comprometido, siempre puso sus dones al servicio de los demás”.

Reiner estuvo casado con la actriz y directora Penny Marshall de 1971 a 1981. Adoptó a su hija, Tracy Reiner. Carl Reiner falleció en 2020 a los 98 años y Marshall en 2018 .

Los asesinatos son poco frecuentes en el barrio de Brentwood. El lugar de los hechos está a aproximadamente una milla de la casa donde Nicole Brown Simpson, esposa de O.J. Simpson, y su amigo Ron Goldman fueron asesinados en 1994.