El gobernador republicano de Mississippi ahora respalda Medicaid más prolongado para las madres

El gobernador republicano de Mississippi, Tate Reeves, dio un giro brusco el domingo sobre un tema por el cual los demócratas lo han estado criticando duramente este año electoral, diciendo por primera vez que quiere que el estado permita un pleno año de cobertura de Medicaid a las mujeres después de dar a luz.

Reeves dijo en las redes sociales que si la Cámara de Representantes y el Senado estatales controlados por los republicanos le envían un proyecto de ley para permitir un año de cobertura de Medicaid posparto, “lo convertiré en ley”.

Reeves dijo que está dispuesto a hacerlo “como parte de nuestra nueva agenda pro-vida”. Dijo que nacerán más bebés porque la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el derecho al aborto en todo el país el año pasado con un caso que se originó en Mississippi.

“Creo que eso es algo hermoso”, escribió Reeves. “También creo que más mamás de Mississippi sentirán estrés adicional. Tenemos que amarlos. Tenemos que apoyarlos”.

Como gobernadora desde enero de 2020 y durante dos mandatos anteriores como vicegobernadora, Reeves se ha resistido a los esfuerzos por ampliar el alcance de Medicaid y otros programas gubernamentales. No ha cambiado públicamente su oposición a una expansión más amplia de la cobertura de Medicaid a los trabajadores con empleos de salarios bajos que no ofrecen seguro privado. Mississippi es uno de los 11 estados que no han aprobado esa expansión más amplia.

Veintiocho estados y el Distrito de Columbia han extendido la cobertura de Medicaid posparto a un año completo.

Los médicos de la Asociación Médica del Estado de Mississippi y los líderes empresariales del Consejo Económico de Mississippi han respaldado un año completo de cobertura de Medicaid posparto, diciendo que podría mejorar los resultados de salud en un estado con una alta tasa de mortalidad materna.

Mississippi es uno de los estados más pobres de los EE. UU., y alrededor del 60 % de los nacimientos en Mississippi son de mujeres cubiertas por Medicaid. El estado generalmente permite dos meses de cobertura de Medicaid posparto.

Desde que comenzó la emergencia de salud pública de COVID-19 en 2020, Mississippi ha permitido un año completo de cobertura posparto, aunque muchas pacientes han dicho que el estado hizo poco para informarles que la cobertura se mantuvo después de los dos meses habituales.

La emergencia nacional de salud pública expirará en mayo. La fecha límite, combinada con la temporada electoral de Mississippi, ha intensificado el debate sobre la cobertura posparto.

Brandon Presley, un regulador estatal de servicios públicos que ahora se postula para gobernador como demócrata, dijo el jueves en Twitter que Reeves “no tiene las agallas para impulsar la atención posparto para las madres”.

“Uno pensaría que ‘Su Majestad’ sería capaz de persuadir a la Legislatura para que haga lo correcto”, escribió Presley. “A diferencia de @tatereeves, no creo que sepa más que los médicos”.

Los dos líderes demócratas en la Legislatura de Mississippi, el senador Derrick Simmons de Greenville y el representante Robert Johnson de Natchez, criticaron a Reeves en un comunicado conjunto el domingo.

“Decir que firmará este proyecto de ley si se le presenta es simplemente un último esfuerzo para salvar las apariencias en un tema que apoya la gran mayoría de los habitantes de Mississippi”, dijeron Simmons y Johnson sobre el gobernador. “No es valiente; es un teatro político cobarde”.

El Senado de Mississippi aprobó el 7 de febrero un proyecto de ley para permitir un año completo de cobertura de Medicaid posparto, como lo ha hecho en años anteriores. El presidente de la Cámara, Philip Gunn, un republicano, no ha dicho si la Cámara considerará ese proyecto de ley. Los otros proyectos de ley del Senado en los últimos años han muerto en la Cámara debido a la oposición de Gunn.

Reeves, quien a menudo se refiere a sí mismo como un «hombre de los números», expresó su escepticismo el domingo cuando replanteó su nueva posición sobre una cobertura posparto más prolongada de Medicaid.

“El debate en torno al futuro de esos beneficios ha sido feroz”, escribió Reeves. “Y, para ser completamente honesto, no me he dejado influir por los datos que, en el mejor de los casos, están incompletos y, en el peor, a menudo se malinterpretan y caracterizan erróneamente por la multitud de ‘más beneficios gubernamentales sin importar el costo’”.