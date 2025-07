El exmédico de Biden se niega a responder preguntas en la investigación republicana de la Cámara de Representantes

El exmédico de la Casa Blanca del presidente Joe Biden se negó el miércoles a responder preguntas como parte de la investigación republicana de la Cámara de Representantes sobre la salud de Biden en el cargo.

El Dr. Kevin O’Connor invocó sus derechos bajo la Quinta Enmienda durante una entrevista a puerta cerrada con el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dijeron su abogado y sus legisladores.

Los republicanos del Comité de Supervisión citaron a O’Connor el mes pasado como parte de su exhaustiva investigación sobre la salud y la capacidad mental de Biden como presidente. Afirman que algunas políticas implementadas durante el mandato de Biden mediante el uso del bolígrafo automático de la Casa Blanca podrían ser ilegítimas si se demuestra que el demócrata estuvo mentalmente incapacitado durante parte de su mandato.

Biden ha negado rotundamente que no estuviera en su sano juicio en ningún momento mientras estuvo en el cargo, calificando las afirmaciones de «ridículas y falsas».

David Schertler, uno de los abogados de O’Connor, afirmó que el médico no tuvo más opción que invocar sus derechos amparados por la Quinta Enmienda al declarar ante el comité. Schertler citó tanto la responsabilidad de O’Connor como médico de proteger la privacidad del paciente como la investigación en curso del Departamento de Justicia sobre el uso del autoinyector por parte de Biden .

El representante James Comer de Kentucky, presidente del Comité de Supervisión, dijo que la negativa de O’Connor a testificar dejaba «claro que había una conspiración».

“El pueblo estadounidense exige transparencia, pero la Dra. O’Connor prefiere ocultar la verdad”, dijo Comer en un comunicado.

Los testigos invocan rutinariamente sus derechos amparados por la Quinta Enmienda al declarar ante el Congreso. Los aliados del presidente Donald Trump, por ejemplo, invocaron sus derechos al negarse a testificar ante el comité que investigó el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 perpetrado por una turba de sus partidarios .

Comer ha buscado el testimonio de casi una docena de ex asistentes de Biden mientras lleva a cabo su investigación, incluidos los ex jefes de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain y Jeff Zients; los ex asesores principales Mike Donilon y Anita Dunn; el ex subjefe de gabinete Bruce Reed, el ex asesor del presidente Steve Ricchetti, la ex subjefa de gabinete Annie Tomasini y una ex asistente del presidente, Ashley Williams.

También emitió una citación para Anthony Bernal, exjefe de gabinete de la ex primera dama Jill Biden.

La Casa Blanca de Trump ha renunciado al privilegio ejecutivo, un derecho que protege muchas comunicaciones entre el presidente y el personal del Congreso y los tribunales, para casi todos esos altos funcionarios. Esto les permite hablar sobre sus conversaciones con Biden durante su presidencia.

El representante Robert García de California, el demócrata de mayor rango en el panel de supervisión, desestimó la investigación republicana como una pérdida de tiempo.

“Los republicanos que buscan la supervisión podrían estar trabajando para reducir los costos para las familias estadounidenses y supervisando la corrupción del presidente Trump, pero en cambio están obsesionados con el pasado”, dijo.

Comer ha dicho que su comité publicará un informe con todos sus hallazgos después de que se complete la investigación.