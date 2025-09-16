El director del FBI, Kash Patel, se enfrenta a demócratas escépticos en una polémica audiencia

El director del FBI, Kash Patel, se enfrentó el martes con demócratas escépticos en una polémica audiencia de supervisión del Senado, defendiendo su historial en medio de críticas de que ha politizado a la principal agencia federal de aplicación de la ley del país y buscado represalias contra percibidos adversarios del presidente Donald Trump .

La comparecencia del martes ante el Comité Judicial del Senado representó la primera audiencia de supervisión del joven pero tumultuoso mandato de Patel y proporcionó una plataforma de alto riesgo para que intentara demostrar que es la persona adecuada para el trabajo en un momento de agitación interna y crecientes preocupaciones sobre la violencia política dentro de los Estados Unidos, una amenaza puesta al descubierto por el asesinato la semana pasada del activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario en Utah.

Patel, respaldado por legisladores republicanos que le manifestaron su apoyo, buscó mantener la atención en lo que, según él, era un historial de logros en la lucha contra la delincuencia violenta, la protección infantil del abuso y la interrupción del flujo de fentanilo. Presumió de que el hombre sospechoso del asesinato de Kirk fue arrestado en menos de 33 horas, pero no mencionó que había generado confusión poco después del asesinato al publicar en redes sociales que «el sujeto» estaba detenido.

Los demócratas intentaron repetidamente desviar la audiencia hacia la agitación interna del FBI y sugirieron que su despido de agentes y supervisores experimentados fue un preocupante cambio de actitud respecto de su promesa en la audiencia de confirmación de enero de que no miraría «hacia atrás» ni buscaría represalias como director.

«No voy a andarme con rodeos: nos mintieron», dijo el senador Richard Blumenthal , demócrata de Connecticut.

Se supo que cinco agentes y altos ejecutivos fueron despedidos sumariamente el mes pasado en una purga que, según funcionarios actuales y anteriores, ha contribuido al desánimo. Tres de ellos, incluido el exdirector interino Brian Driscoll, presentaron una demanda la semana pasada. La denuncia alegaba que Patel indicó que era consciente de que los despidos eran «probablemente ilegales», pero que tuvo que llevarlos a cabo porque así lo ordenó la Casa Blanca.

“Estas acusaciones son una dura crítica a su gestión como director del FBI”, dijo Blumenthal.

Patel refutó airadamente la insinuación de haber mentido y afirmó que, aunque no podía hablar de los detalles de esos despidos debido al litigio, «todos los despedidos no cumplieron con las necesidades del FBI ni con sus deberes constitucionales».

En otro momento, Patel mantuvo un tenso intercambio con el senador Dick Durbin, el demócrata de mayor rango del comité. Durbin, de Illinois, lo cuestionó con una teoría sin fundamento, presentada por el subdirector Dan Bongino , según la cual la colocación de bombas caseras en una calle de Washington antes del asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 fue un trabajo interno.

«Me parece repugnante que cualquiera descarte los 31 años de experiencia combinada que ahora tenemos al mando del FBI, logrando resultados y velocidades históricas para el pueblo estadounidense», dijo Patel.

El director del FBI también fue cuestionado sobre si estaba tomando represalias contra percibidos como enemigos de Trump, incluso a través de una nueva investigación que el FBI ha llevado a cabo relacionada con la investigación del FBI, concluida hace tiempo, sobre posibles vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de Trump de 2016.

El senador Sheldon Whitehouse estimó que Patel ya había tomado medidas adversas contra 20 de las aproximadamente 60 personas señaladas en lo que el demócrata de Rhode Island describió como una «lista de enemigos» en un libro de 2023, escrito por Patel y titulado «Gánsteres del Gobierno». El Departamento de Justicia, por ejemplo, pareció confirmar en julio, en una declaración inusual, que estaba investigando al exdirector del FBI, James Comey, y al exdirector de la CIA, John Brennan, ambos actores clave en la saga rusa .

«Esa es una suposición completamente errónea», dijo Patel. «No tengo una lista de enemigos».

Los republicanos se unieron con entusiasmo en defensa de Patel, y el senador Chuck Grassley de Iowa, presidente del comité, elogió al director por haber «iniciado el importante trabajo de devolver al FBI a su misión de aplicación de la ley».

“Es bien sabido que su predecesor le dejó un FBI infectado de política”, afirmó Grassley.