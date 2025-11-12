El comentarista Sami Hamdi acepta abandonar EEUU tras ser detenido por motivos de inmigración

El comentarista político británico Sami Hamdi abandonará voluntariamente Estados Unidos tras pasar más de dos semanas detenido por motivos de inmigración debido a sus críticas a Israel, según afirman sus partidarios. El gobierno de Trump lo ha acusado de apoyar a Hamás.

Hamdi, que es musulmán, se encontraba de gira de conferencias en Estados Unidos cuando fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el 26 de octubre. El día anterior a su arresto había pronunciado un discurso en la gala anual de la sección de Sacramento, California, del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR).

En un comunicado emitido el lunes por la noche, la organización afirmó que Hamdi había “optado por aceptar una oferta para abandonar Estados Unidos voluntariamente”.

“Es así de simple: Sami nunca debió haber pasado ni una sola noche en una celda de ICE. Su único ‘delito’ real fue hablar claramente sobre los crímenes de guerra genocidas de Israel contra los palestinos”, dijo el director ejecutivo del capítulo de CAIR en California, Hussam Ayloush, en un comunicado.

La detención de Hamdi formó parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para identificar y potencialmente expulsar a miles de extranjeros en Estados Unidos que, según afirma, han fomentado o participado en disturbios o han apoyado públicamente protestas contra las operaciones militares de Israel en Gaza.

Estas medidas coercitivas han sido criticadas por grupos de derechos civiles por considerarlas violaciones de las protecciones constitucionales a la libertad de expresión, que se aplican a cualquier persona en Estados Unidos y no solo a los ciudadanos estadounidenses.

Zahra Billoo, directora ejecutiva de la oficina de CAIR en San Francisco, declaró el martes que aún se estaban ultimando los detalles logísticos de la salida de Hamdi, pero que podría producirse a finales de esta semana. Billoo afirmó que «no hay condiciones para la salida voluntaria» y que no se le impide solicitar otra visa estadounidense en el futuro.

CAIR afirmó que el documento de acusación contra Hamdi en el tribunal de inmigración no lo acusaba de conducta criminal ni de problemas de seguridad, sino que solo enumeraba una estancia irregular debido a la expiración de su visa, lo cual atribuyeron a la revocación de su visa por parte del gobierno.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, declaró el martes en un comunicado que Hamdi había solicitado la salida voluntaria y que “ICE está gestionando con gusto su expulsión del país”.

El Departamento de Estado indicó que, debido a la “confidencialidad de los registros de visas”, no podía hacer comentarios sobre casos específicos.

CAIR ha dicho que Hamdi, de 35 años, fue detenido en respuesta a sus críticas abiertas al gobierno israelí durante una gira de conferencias en Estados Unidos.

En el momento de la detención de Hamdi, el Departamento de Seguridad Nacional declaró que el Departamento de Estado le había revocado la visa y que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo había sometido a un proceso de deportación. Posteriormente, Seguridad Nacional lo acusó de apoyar los ataques de Hamás contra Israel previstos para el 7 de octubre de 2023.

En una declaración realizada en ese momento, McLaughlin citó comentarios que hizo en un video publicado en línea poco después de los ataques de Hamás, en el que preguntó: “¿Cuántos de ustedes lo sintieron en sus corazones cuando recibieron la noticia de que sucedió? ¿Cuántos de ustedes sintieron la euforia? ¡Alá es grande!”.

Hamdi declaró posteriormente que su intención no era alabar los ataques, sino sugerir que la violencia era “una consecuencia natural de la opresión que se ejerce sobre los palestinos”.

El Departamento de Estado no ha especificado qué dijo o hizo Hamdi que motivó la revocación, pero en una publicación en X declaró: «Estados Unidos no tiene obligación de acoger a extranjeros» que, según la administración, «apoyan el terrorismo y socavan activamente la seguridad de los estadounidenses. Seguimos revocando las visas de personas involucradas en dichas actividades».