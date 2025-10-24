El camino de EEUU hacia la ciudadanía tiene un examen actualizado

Los profesores de educación cívica han incluido desde hace mucho tiempo preguntas del examen de ciudadanía estadounidense en las clases para estimular la conversación entre los estudiantes.

Ahora, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ha actualizado el examen para quienes aspiran a obtener la ciudadanía estadounidense, ampliando el número de preguntas a 128 y, en algunos casos, solicitando más detalles. El examen actualizado se está administrando a los solicitantes que solicitaron la naturalización el 20 de octubre o antes.

Los solicitantes deben responder 20 preguntas y, para aprobar, deben acertar 12 de ellas. Anteriormente, se requería acertar seis de diez preguntas.

El jueves, el Washington Post incluyó 10 preguntas del examen actualizado para que los lectores pudieran poner a prueba sus conocimientos.

Se comunicaron con el presidente de la Asociación de Educación del Estado de Maryland y profesor de gobierno y derecho estadounidense del condado de Howard, Paul Lemle, para preguntarle sobre la nueva versión de la prueba.

Entonces, ¿cómo lo hizo?

De 10 preguntas, “obtuve 10”, dijo Lemle, y agregó rápidamente: “Fue suerte, en parte”.

Lemle admitió haber adivinado dos preguntas: la que preguntaba por qué era famoso James Madison (la respuesta: D. Presidente durante la Guerra de 1812); y la otra sobre en qué año las mujeres obtuvieron el derecho a votar (la respuesta: B. 1920 —estamos sumando puntos extra si sabías que esa era la Enmienda 19).

Pero Lemle dijo que no se centraría necesariamente en fechas o lugares.

«¿Quién sabe el año de la aprobación de una enmienda constitucional en particular?», argumentó Lemle. «No es necesario saber si Yorktown fue una batalla importante de la Guerra de la Independencia».

“Necesitan saber, y deberían saber, cuál es el pacto entre ustedes y su gobierno”, dijo. “La verdadera lección de la Guerra de la Independencia es por qué se luchó: la libertad de un gobierno opresor lejano, y quiénes quedaron excluidos”.

Los padres a menudo se quejan de que en las escuelas ya no se enseña educación cívica.

“Seguimos enseñando educación cívica, pero simplemente lo llamamos ‘Gobierno estadounidense’”, dijo Lemle.

Lemle dijo que muchos de los estudiantes a quienes ha enseñado son hijos e hijas de inmigrantes o son inmigrantes ellos mismos.

“A menudo, nuestros recién llegados llegan sin una comprensión real de lo que es una democracia”, dijo.

Al destacar el desafío de la administración del presidente Donald Trump a la ciudadanía por derecho de nacimiento, Lemle dijo: «Me sorprendió que la cláusula de la Constitución que garantiza la ciudadanía para todos los nacidos en los Estados Unidos», en sus palabras, «haya sido incluida como pregunta de prueba».